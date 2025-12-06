Christian Louboutin以舞蹈為靈感 將芭蕾元素引入鞋款

Christian Louboutin 2026春夏推出全新Cassia系列。（Christian Louboutin提供）

提到Christian Louboutin，眾人比較多的印象是明星在紅毯上各式紅底的華麗高跟鞋，然而其實芭蕾元素的鞋款，更是品牌的美學核心之一。2026春夏的Cassia系列以全新面貌回歸，有春日輕柔的粉嫩色調、有首度登場的男性鞋款，以揭開全新篇章的步驟，帶來驚喜。

Cassia系列，NT$44,900。（Christian Louboutin提供）

舞蹈，一直是Christian Louboutin的靈感來源。從年輕時在巴黎歌舞秀後台的日常，到與多位舞者長年合作的創作旅程，舞台始終深深影響著他的設計視角。早在1999年，他便推出首款芭蕾元素鞋款；到了2025年，Cassia系列的亮相，更讓足尖芭蕾舞鞋的精隨正式成為品牌美學的核心之一。

靈感源自芭蕾舞排練鞋的Cassiasticina，NT$35,900。（Christian Louboutin提供）

搭配溫暖羊毛腿套的Cassia Annmac，NT$67,500。（Christian Louboutin提供）

在2026春夏系列中，Cassia再迎來全新演繹，包括靈感源自芭蕾舞排練鞋的Cassiasticina，鞋面配有腳背鬆緊帶設計，兼具優雅與舒適穿著感；Cassia Annmac屬於高跟鞋款，搭配溫暖的羊毛腿套，將舞蹈工作室的穿搭元素融入日常時尚。系列鞋款以柔美的粉色或粉膚色緞面羊毛布呈現，亦有俐落的黑色Nappa小牛皮選擇。Christian

