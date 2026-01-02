Christmas Activities Light Up Edmonds Community Center
In Canada, Tzu Chi took part in Christmas activities at the Edmonds Community Center, bringing joy to locals.
更多 大愛新聞 報導：
府城尋古之旅 台南慈少戶外教學
娃兒畫卡片祝福植物人 生命教育奠基
