Chrome內建Gemini Skills！輸入「/」叫出提示詞，跨分頁比價、掃文件一鍵搞定

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重點一：Google 為 Chrome 推出全新「Skills」功能，讓使用者可將常用 AI 提示詞儲存，在瀏覽任一網頁與多個分頁中快速套用。

重點二：使用者可在 Gemini in Chrome 對話紀錄中直接將提示詞存為 Skills，之後只要輸入「/」或點擊「＋」即可呼叫，也可隨時編輯，或從官方提供的 Skills 資料庫中套用與客製。

重點三：Skills 延續 Gemini in Chrome 的安全與隱私保護機制，對新增行事曆、寄信等高風險動作會先跳出確認，並透過自動紅隊測試與自動更新等多層防護，確保功能安全運作。

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Google 宣布在 Chrome 推出全新「Skills」功能，將使用者平常反覆使用的 AI 提示詞，轉化為可跨網頁、一鍵啟動的自動化工作流程。

過去若想請 Gemini in Chrome 協助替換料理食材、總結長篇文章或比較多個購物選項，使用者多半得在不同頁面重複貼上同一段提示。透過 Skills，這些提示可以被儲存成具體的「技能」，日後只要在任何網頁開啟 Gemini in Chrome，輸入「/」或點擊介面中的「＋」按鈕，就能直接套用在當前頁面與所選分頁上，讓 AI 真正嵌入瀏覽體驗。

Google 表示，早期測試者已用 Skills 建立多種個人化流程，例如針對任一食譜自動計算蛋白質攝取比例，協助健身與飲食管理；從多個購物分頁中抓取規格，生成並排比較表，縮短購物決策時間；或在面對篇幅冗長的政策文件、報告時，快速掃描並提取關鍵資訊。

這些範例凸顯 Skills 的設計方向：讓瀏覽器直接扮演「工作代理人」角色，將不同網頁上的資料整理與行動整合在同一個操作流中。

如何喚出設定好的 Skills？

在實際操作上，Skills 的使用方式也很直覺，使用者只需在瀏覽器中輸入「/」，便能叫出已儲存的 Skills 清單。

除了讓使用者自行把常用提示存成 Skills 外，Google 也同步推出官方「Skills 資料庫」，內含多種常見情境的預設技能，協助使用者快速上手。

Google 舉例，當使用者在購物網站瀏覽商品頁時，可呼叫 Skills 拆解產品成分、協助辨識是否含有特定過敏原；或在挑選禮物時，透過 Skills 將預算、收禮者興趣與多個候選商品交叉比對，給出較具個人化的建議。

這個資料庫中的每一個 Skill 都可以被加入到個人帳號中，並視需求自由修改內文提示，以貼合各種專業領域或工作流程。使用者也能從自己的 Gemini in Chrome 對話紀錄中，選擇認為實用的提示，一鍵存為新的 Skill，儲存後的 Skills 會隨著 Google 帳號同步，出現在所有已登入的 Chrome 桌機裝置上，方便在公司電腦與家用裝置間無縫接續使用。

Google 表示，自即日起，Skills 功能將在 Gemini in Chrome 上陸續向桌機用戶釋出，首波支援作業系統包括 Mac、Windows 與 ChromeOS，並需將 Chrome 介面語言設定為「English-US」才能使用。

Skills 延續 Gemini in Chrome 多層防護

Google 特別強調 Skills 在安全與隱私層面的設計延續 Gemini in Chrome 一貫的防護標準。官方指出，Skills 在執行過程中會遵守既有的資料保護原則，不會擅自進行可能影響帳號或個資安全的操作，所有與使用者帳號相關的敏感行動，都必須先取得明確授權。

例如，當某個 Skills 涉及替使用者新增行事曆事件、代為寄送電子郵件等較高風險動作時，Chrome 會在實際執行前跳出明確的確認提示，要求使用者逐步同意，避免一鍵流程被誤用或遭到不當設計。

此外，Skills 同樣受惠於 Chrome 既有的多層安全架構，包括持續進行的自動紅隊測試（red-teaming），用來檢驗系統在各種攻擊情境下的穩健性，以及透過自動更新機制，快速修補潛在弱點、調整安全防護策略。

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資料來源：Google

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/黃若彤

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