Chrome瀏覽器恐不再免費？最強懶人功能曝光 專家：想用AI幫你訂票得先掏錢

[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。





社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。

所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。





雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Google最終還是會將這項強大的代理工具下放，讓所有大眾都能免費使用，只是需要一點時間等待。





若想提早為這波AI浪潮做準備，Google近期也祭出優惠方案吸引用戶。目前的Google AI訂閱服務推出限時半價活動，年繳費用降至3250元，內容除了包含2TB的雲端儲存空間，還能使用最新的Gemini 3 Pro模型以及Veo 3影片生成工具，讓重度使用者能以較低門檻入手。

