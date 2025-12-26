Chrome瀏覽器恐不再免費？最強懶人功能曝光 專家：想用AI幫你訂票得先掏錢
[Newtalk新聞] 習慣免費使用Chrome瀏覽器的民眾要注意了，未來想用AI幫忙搶票、比價恐得付費。Google近期大力整合Gemini，最新消息指出，能代替用戶操作網頁的「代理式 AI」功能，初期可能僅開放給訂閱會員使用，意即想當「懶人」得先掏腰包。
社群平台X上的知名開發者Leopeva64最近深入挖掘Chrome程式碼，發現Google疑似設下限制，打算將備受期待的AI代理功能，鎖定給付費訂閱用戶獨享。這意味著，未來這項便利服務在剛推出時，恐怕只有Google AI Pro或Google AI Ultra的會員能夠搶先體驗，一般免費用戶暫時無緣使用。
所謂的「代理式 AI」究竟有多神？根據Google先前預告，這項技術能讓Gemini直接化身為使用者的虛擬分身，親自操作瀏覽器。民眾只需要輸入一句簡單指令，AI就能自動執行一連串繁瑣任務，不管是上網訂車票、確認商品價格，還是處理網購流程，通通都能代勞，徹底改變現有的上網模式。
雖然付費牆的消息讓不少人卻步，但Leopeva64也提出觀察指出，這項限制極可能只是暫時性的策略。參照過往Gemini功能逐步釋出的節奏，他認為Google最終還是會將這項強大的代理工具下放，讓所有大眾都能免費使用，只是需要一點時間等待。
若想提早為這波AI浪潮做準備，Google近期也祭出優惠方案吸引用戶。目前的Google AI訂閱服務推出限時半價活動，年繳費用降至3250元，內容除了包含2TB的雲端儲存空間，還能使用最新的Gemini 3 Pro模型以及Veo 3影片生成工具，讓重度使用者能以較低門檻入手。
更多Newtalk新聞報導
上海平安夜很魔幻？女扮聖誕老人發糖竟被捕！驚見警局滿是「聖誕罪犯」
防止移工遭利用成車手 移民署前進宿舍宣導反詐騙
其他人也在看
跟Gmail尷尬ID說掰掰！ Google逐步開放修改：舊資料全保留
Google官方發公告表示，Google帳戶電子郵件地址是使用者登入各項Google服務的重要識別資訊，包含Gmail、Google雲端硬碟、Google地圖、YouTube及Google Play等。該電子郵件地址也會在分享雲端檔案、傳送日曆邀請，或使用「使用Google帳戶登入」第三方服務時顯示。根據Google說...CTWANT ・ 1 天前 ・ 20
果粉淚別！iPhone停售名單曝光 i16 Pro Max也走入歷史
隨著iPhone 17問世，多款舊世代iPhone也同步走入歷史。蘋果近期宣布一次停售25款產品，其中包含7款iPhone，最引人關注的莫過於SE與Plus系列全面退場，象徵蘋果手機產品策略出現明顯轉向。SE系列由iPhone 16e接棒，重新定位為「平價旗艦」；而Plus系列則被全新推出的iPhone Air取代，主打超薄機身設計，但市場反應與銷售表現未如預期。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
即將步入歷史 7款iPhone要停售了、2機型全面退場
[Newtalk新聞] 隨著 2025 年即將結束，外媒《MacRumors》彙整蘋果今年度停售產品清單，多款舊世代 iPhone 也將走入歷史。 蘋果日前宣布，將一次停售 25 款產品，其中有 7 款 iPhone，包括 iPhone SE 第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus 以及去年九月才問世的 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max。最引人關注的，莫過於 SE與 Plus 系列全面退場，象徵蘋果的中階、大螢幕手機等產品策略出現明顯轉向。 iPhone SE 自 2016 年問世以來，共推出三代機型，一直以價格親民與小尺寸設計吸引特定消費者。今年，蘋果以全新 iPhone 16e 作為替代方案，第三代 iPhone SE 也在今年二月正式停產，象徵 SE 系列正式劃下句點。儘管iPhone 16e 同樣是蘋果目前最便宜的機種，但其市場定位已由「中階 iPhone」轉為「平價旗艦」，明顯與舊有 SE 形象區隔。 這也意味著，蘋果目前已不再銷售任何配備 Home 鍵、Touch ID、L新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 2
台牌「超方便行動電源」自燃爆炸 業者「緊急召回」籲停用
生活中心／徐詩詠報導現代人智慧型手機不離身，如何延長使用時間，行動電源的角色就相當重要。不過，近期有不少行動電源傳出自燃、爆炸的情況，甚至在國外也曾發生航班飛行途中起火，造成機體受損，讓各國重新檢視行動電源對飛安的風險。對此，日前傳出台灣品牌行動電源 GUXON 出現自燃情況，在社群間引發議論。業者也在臉書緊急發布召回聲明，並呼籲消費者即刻停用。民視 ・ 20 小時前 ・ 1
蘋果年終大清倉！停售7款iPhone 「2機型」全面退場
報導指出，遭停售的7款iPhone包括iPhone SE第3代、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 16 Pro以及iPhone 16 Pro Max。雖然部分屬於常規產品更迭，但SE與Plus兩大系列的「同步退場」，被解讀為蘋果在中階與大螢幕手機市場策略出現重大調整。iPhone...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 4
下載LINE電腦版遇詐騙 他一查網址嚇壞：太容易上當
網路詐騙手法再進化，連下載常用通訊軟體都可能踏入陷阱！有網友在Dcard上發文警示，自己透過Google搜尋LINE電腦版時，不慎點入假冒的詐騙網站，導致公司電腦出現異常狀況，呼籲民眾務必提高警覺。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
OPPO Reno15國際版來了！台灣市場首發登場、Watch S同步亮相
OPPO宣布推出全新Reno15 系列，一次帶來四款新機——瞄準專業影像創作的大小螢幕旗艦Reno15 Pro Max、Reno15 Pro，以及喜愛日常紀錄、更好入手的Reno15、Reno15 F，並由台灣市場首發登場，展現對台灣用戶的重視。三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前 ・ 發起對話
Insta360全台最大門市在這裡！金魚腦約你一招免費帶走X4 Air
影像創作者看過來！Insta360宣布，全台灣最大的Insta360新北市誠品生活新店門市，將於12月27日下午2:00正式開幕營運。門市以「360°創新視界・體驗未來影像」為主題，打造沉浸式體驗場域，讓消費者親身感受產品魅力與創新科技。開幕期間只要到店，就有機會免費將Insta360 X4 Air主機帶回家。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
10年前就有！LINE詐騙捲土重來 點錯資料秒外洩
LINE是最多台灣人使用的通訊軟體，近日有網友分享驚險經歷，剛入職下載LINE電腦版，不慎誤裝盜版程式，直到公司資安部門提醒「電腦異常」才驚覺出問題，貼文引發討論，有網友驚呼「這10年前就有」對此，LINE官方提醒，誤下載盜版程式不僅可能導致帳號密碼遭竊取，手機與電腦中的重要資料也可能有外洩風險。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！
小時候申請 Gmail 帳號時，應該很多人會以當時同儕間的流行話題作為帳號的命名，有些可能還會有喜歡對象的生日，或你加上對方生辰八字之類的只有自己才懂的數字組合，當然應該也有人像 Spac1 一樣從小就怕健忘所以用生日或手機等輕易破解的數字作為信箱帳號，不過隨著時間推移，這類帳號不僅可能暴露個資，在工作或正式場合分享時還真的會有點尷尬，但不用怕！Google 已經推出可以修改 Gmail 信箱的功能囉～詳細資訊 Spac1 已經幫大家整理好，趕快看下去吧！ Gmail 帳號改名 官方新功能上線 根據 Google 官方支援中心最新說明，Google 正逐步向所有用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」功能，只要同樣是 @gmail.com 結尾，使用者就能自行修改信箱前綴名稱，舉例來說，原本的 Spac1@gmail.com，未來可改成 Spac1234@gmail.com，無需重新申請帳號，也不會影響既有的 Gmail 使用體驗！電獺少女 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
小米 Xiaomi 17 Ultra 發佈，75-100mm 連續光學變焦，影像全面突破
文章來源：Qooah.com 小米正式推出了 Xiaomi 17 Ultra，新機在影像表現上實現了全面突破。 外觀設計上， Xiaomi 17 Ultra 厚度僅為 8.29mm，相比前代減薄超過11%，重量也控制在 223克左右。機身採用包裹式金屬中框，配備獨立圓形音量鍵，細節處融入了相機設計元素。後置攝像頭模組體積更小且位置有所上移，改善了握持時被遮擋的情況。新機提供黑色、白色、冷煙紫以及星空綠四種配色可選。 正面是一塊 6.9吋純直屏，通過極窄邊框與大弧度圓角設計，實現了近乎四邊等寬的沈浸觀感。屏幕採用與 Xiaomi 17 系列同源的超級像素技術，解像度接近 2K 級別，子像素數量達到938萬。其峰值亮度高達3500nits，支援 1-120Hz 自適應刷新率，並標配全程 DC 調光，也可選擇 2160Hz 高頻 PWM 調光模式。屏幕還通過了萊茵三重護眼認證。 影像上，主鏡搭載與 LEICA 聯合打造的光影獵人 1050L 傳感器，擁有1吋大底和 5000萬像素，配合第三代 LOFIC 超維感光技術，動態範圍接近 110dB，能在逆光或暗光環境下實現出色的高光壓制與暗部細節Qooah ・ 14 小時前 ・ 發起對話
摺疊 iPhone 流言懶人包：似三星 Fold？螢幕無摺痕？2026 年推出？
時間來到 2025 年，關於摺疊 iPhone 的流言也開始變得越發具體起來，這裡就會大家準備一篇懶人包，方便你追蹤蘋果下一次突破的最新動態。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 2
Uber 2025年度回顧揭台南用戶一年狂搭2000趟、最長行程破500公里！
隨2025年邁向尾聲，Uber宣布寄送個人化的「2025年度回顧」至用戶註冊之電子郵件信箱，用戶即日起可一鍵查看年度行程數據，同時推薦好友使用Uber App還有機會領最高共3,000元叫車優惠。Uber也首度公開2025年台灣整體行程洞察，台灣用戶累積給出超過1億顆星級評分，展現高度使用黏著度；其中，年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2,000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。Zeek玩家誌 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
資安院：偽冒LINE軟體攻擊 誤載恐遭植入惡意程式
（中央社記者趙敏雅台北25日電）資安院最新資安週報示警，部分機關透過搜尋引擎查找LINE安裝檔時，誤點與官方網站相近的網址，下載安裝偽冒軟體，導致電腦遭植入惡意程式。資安院建議，機關可集中派送常用軟體，統一控管下載來源與安裝流程，避免誤載風險。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
要「手機變大」，還是「平板變小」？Apple 摺機選擇後者，闊大摺新形態
文章來源：Qooah.com Apple 首款摺疊屏手機 iPhone Fold 的外屏尺寸引發熱議，其 5.3 吋的規格甚至小於已停產的 5.4 吋 iPhone mini，較市場預期更為小巧。這一緊湊設計背後，是 Apple 對摺疊屏核心體驗的獨特考量。 iPhone Fold 採用「闊摺疊」設計思路，內屏比例接近 4:3，這一比例為功能移植奠定了基礎。Apple 借此將 iPadOS 中成熟的多任務處理功能無縫遷移至摺疊屏，讓內屏成為名副其實的核心體驗區，專注滿足用戶高效辦公、分屏操作等需求。 從設計邏輯來看，若外屏採用傳統修長形態，展開後的內屏會趨近正方形，嚴重影響影片播放、多任務等場景的使用體驗。反之，優先保障內屏矩形比例的合理性，必然導致外屏更寬或尺寸縮小。Apple 顯然選擇了後者，有意摒棄「外屏為主力」的常規思路，引導用戶更多使用內屏。 業內預測，這種以核心功能為導向的闊摺疊設計或將掀起行業風潮，後續 Android 陣營也有望推出同類機型，摺疊屏市場或將迎來新的設計變革。Qooah ・ 15 小時前 ・ 1
投書》茶行資安標案荒誕 國軍資安防護亟需革新
作者：馬文君近日，國內接連揭露多起國軍資安標案爭議，其中最受矚目者，莫過於一家資信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Mio 跨足純軟體服務領域 推出全新免費測速預警 App「Mio神速」
Mio 跨足純軟體服務領域 推出全新免費測速預警 App「Mio神速」SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電旗下親子數位平台 年度閱讀逾120萬小時
（中央社記者江明晏台北26日電）中華電信子公司智趣王打造的親子數位閱讀平台「FunPark童書夢工廠」，今天公布2025年度閱讀報告，平台年度累積閱讀時長突破7198萬分鐘，約120萬小時，年成長2.9%，顯示數位閱讀漸從「偶爾接觸」走向「生活日常」。中央社 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
偽冒LINE軟體攻擊！ 誤載電腦恐遭「植入惡意程式」
資安院最新發布的第24期資安週報顯示，本週總計接獲33件公務機關與特定⾮公務機關事件通報，公務機關⾮法⼊侵事件中以異常連線占多數，偽冒LINE軟體攻擊情境再度出現。資安院指出，部分機關透過搜尋引擎查找LINE安裝檔時，誤點與官方網站名稱相近網址，以致下載並安裝偽冒軟...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 發起對話
繼歐盟後又一城！巴西政府逼蘋果開放第三方軟體市集與支付，但各式「蘋果稅」依然健在
繼歐盟透過數位市場法 (DMA)強迫iOS平台「開放」後，巴西也取得了重大勝利。巴西經濟保衛行政委員會 (CADE) 稍早公布新聞稿證實，已批准一項與蘋果達成的和解協議，蘋果承諾將在巴西境內改變App Store的運作模式，包含允許第三方應用商店進駐，以及開放外部支付選項。Mashdigi ・ 14 小時前 ・ 1