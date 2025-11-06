Chrome行動版升級AI模式 iOS、Android操作更直覺
【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Chrome行動版（Android、iOS）新增「AI模式」快捷鍵，將直接顯示在首頁搜尋框下方，用戶開啟新分頁即可快速啟用。此舉被視為Google加速強化搜尋入口AI化的最新動作，也企圖回應用戶逐漸向生成式AI與社群平台轉移的搜尋習慣。
官方說明指出，AI模式可協助處理更複雜、多段式問題，並能透過追問深入議題，同時提供延伸閱讀連結，讓搜尋體驗從「查答案」升級為「深度理解」。對比傳統關鍵字搜尋，Google明顯希望讓Chrome成為用戶的第一站，而非轉向其他AI助理工具。
市場觀察指出，過去一年Google已逐步將生成式AI整合至搜尋結果、工作套件及內容摘要功能，此次將AI模式入口放上Chrome主頁，象徵AI元件不再是「可選按鈕」，而是提升用戶黏性的核心入口。隨著全球瀏覽器版面調整，後續也恐對SEO、生態廣告與網站導流帶來結構性影響。
目前快捷鍵功能已在美國率先上線，Google表示將在不久後拓展至160個國家與地區，並陸續加入印地語、印尼語、日語、韓語、葡萄牙語等語言支援。儘管官方尚未確認，但根據過往節奏，台灣有望成為後續開放名單之列。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜踢爆GMP認證化妝品 過期品竄改期限！員工曝對話鐵證 女總裁喊冤（壹蘋10點強打）
農16雙指標案持續觀風向不開盤 「國揚鉑御」本周低調動土
MG 11月購車優惠開跑 HS最低79.9萬、ZS最低59.9萬再送按摩好禮
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 4 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 16 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 2 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 14 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 10 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 4 小時前
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 1 小時前