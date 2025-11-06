Chrome行動版升級AI模式 iOS、Android操作更直覺

【記者趙筱文／台北報導】Google宣布，Chrome行動版（Android、iOS）新增「AI模式」快捷鍵，將直接顯示在首頁搜尋框下方，用戶開啟新分頁即可快速啟用。此舉被視為Google加速強化搜尋入口AI化的最新動作，也企圖回應用戶逐漸向生成式AI與社群平台轉移的搜尋習慣。

官方說明指出，AI模式可協助處理更複雜、多段式問題，並能透過追問深入議題，同時提供延伸閱讀連結，讓搜尋體驗從「查答案」升級為「深度理解」。對比傳統關鍵字搜尋，Google明顯希望讓Chrome成為用戶的第一站，而非轉向其他AI助理工具。

市場觀察指出，過去一年Google已逐步將生成式AI整合至搜尋結果、工作套件及內容摘要功能，此次將AI模式入口放上Chrome主頁，象徵AI元件不再是「可選按鈕」，而是提升用戶黏性的核心入口。隨著全球瀏覽器版面調整，後續也恐對SEO、生態廣告與網站導流帶來結構性影響。

目前快捷鍵功能已在美國率先上線，Google表示將在不久後拓展至160個國家與地區，並陸續加入印地語、印尼語、日語、韓語、葡萄牙語等語言支援。儘管官方尚未確認，但根據過往節奏，台灣有望成為後續開放名單之列。

