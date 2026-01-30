Google 正式替 Chrome 加入一個叫做「自動瀏覽 Auto Browse」的新功能，背後是最新的 Gemini 3 模型在運作，讓 Chrome 不只是一起逛網頁，而是開始能幫忙把事情做完，目前這項功能率先開放給美國的 Google AI Pro 與 AI Ultra 訂閱用戶，在桌面版 Chrome 上使用，包含 Windows、macOS 與 Chromebook Plus，一起來了解這項新功能可以做什麼！

Chrome 自己動手做事？Gemini 3「自動瀏覽」（Auto Browse）正式登場

（圖片來源：Google Chrome）

什麼是「自動瀏覽」

自動瀏覽是一種 AI 代理操作體驗，只要在 Chrome 裡對 Gemini 下指令，它就能完成一連串原本要自己動手的流程，像是捲動頁面、點擊按鈕、輸入文字、切換分頁，甚至一步一步照流程跑完，啟動後 Chrome 會開一個帶有光效邊框的新分頁，側邊面板會即時顯示現在做到哪一步，整個過程透明可控，但關鍵步驟前還是需要使用者確認，這點很有安全感

（圖片來源：Google Chrome）

實際能用在哪些情境！

從展示來看，購物是最直覺也最吸睛的應用，可以丟一張照片給 Gemini，請它找相似商品、加入購物車、套用折扣碼，同時符合預算上限，也能幫你查詢飯店與航班價格、安排預約、填寫線上表單、整理稅務或帳單資料、檢查訂閱服務有沒有忘記取消，對於 P 人來說很需要吧><

（圖片來源：Google Chrome）

帳密與付款怎麼處理安全

這類功能最容易被問的就是安全問題，Google 的做法是把「關鍵權限」留給使用者，如果任務需要登入帳號，Gemini 可以呼叫 Chrome 內建的密碼管理工具，但一定要本人授權，涉及付款、發佈內容這類關鍵動作，也都需要最後親自確認，所以會比較像是半自動輔助，而不是完全放手不管 XD

（圖片來源：Google Chrome）

Gemini 在 Chrome 裡的位置也變了

這次更新不只多了一個功能，也改了 Gemini 在 Chrome 裡的存在方式，從原本的彈出視窗，改成固定在畫面右側的側邊面板，而且這個面板還能整合 Gmail、日曆、地圖、YouTube、購物與航班資訊

（圖片來源：Google Chrome）

小結

看起來 Google 這次想做的，是一個能實際幫忙處理雜事的瀏覽器，沒有到完全取代人類操作，但很明確的往代理式 AI 的方向前進，接下來就看這種自動瀏覽，會不會真的融入日常，而不是只停在展示影片裡，至少現在看起來比想像中更接近實用，不知道各位獺友們對這個新功能有什麼想法呢！還是會覺得自己來比較習慣？_(:3 」∠ )_

