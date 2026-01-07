CIA最致命內鬼人生落幕！美國「傳奇」雙面諜艾姆斯84歲病逝，靠向蘇聯出賣線人情報變身百萬富豪

曾造成美國歷史上最嚴重情報破口、為了鉅額賞金向蘇聯（USSR）與俄羅斯出售機密致富的前中央情報局（CIA）探員奧爾德里奇・艾姆斯（Aldrich Ames），經聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）證實，日前在馬里蘭州一所監獄服刑期間去世，享壽84歲。

艾姆斯生前最為人所知的身分，就是一名替蘇聯從事間諜活動的前CIA探員。他與妻子羅莎里歐（Rosario Ames）在1994年2月一同被捕，在正式開庭審判前認罪，承認從事間諜活動與逃稅。最終艾姆斯本人被控間諜罪，因情節重大被處終身監禁且不得假釋；妻子則被控協助與教唆非法行為，被判處5年監禁。

這位出生美國威斯康辛州的人物，1960年加入中情局，很快就被分配前往土耳其，擔任蒐集與研究蘇聯情報的任務。當時艾姆斯與第一任妻子、同為CIA探員的南希（Nancy Segebarth）一同被派往土耳其，擔任反情報官員，負責招募外國線人。三年駐地後被調回美國，此時艾姆斯開始浮現酗酒問題，兩人的婚姻最終以離婚收場。

因為酗酒、讓艾姆斯發生多次違反安全規定的行為，像是在地鐵上、遺落裝滿機密文件的公事包，但這些問題卻從未影響其職業生涯，甚至在1981年再次被外派往墨西哥城。

造成美國最大情報破口的「內鬼」、前中央情報局（CIA）探員奧爾德里奇・艾姆斯（Aldrich Ames）1994年被逮捕的畫面。（翻攝自FBI官網）

贍養費、妻子購物花費與個人享樂，讓他走上歪路

艾姆斯在當地結識第二任妻子瑪麗亞・德爾（Maria del Rosario Casas Dupuy），她不僅是哥倫比亞駐墨西哥大使館的文化參贊，同時也是CIA的情報網一份子，後來還曾被指控是艾姆斯的共犯之一。完成三年駐點返美，艾姆斯依舊沒有解決酗酒問題，可是他在CIA內部的職級，卻升等並出任蘇聯反情報部門主管。

升官並不代表艾姆斯就此生活步上正軌，他一邊要支付前妻高額贍養費，同時還必須負擔現任妻子羅薩里奧奢侈購物開銷，不斷累積的高額債務，最終成為他出賣國家機密的直接動機。

參與調查的FBI探員萊斯利（Leslie G Wiser）2015年受訪時表示，艾姆斯出賣情報完全就是為了金錢。而他最早的叛國舉動可回溯至1985年，當時以5萬美元為代價，向蘇聯窗口提供、數名秘密為FBI工作的克格勃（KGB）官員姓名。

造成美國最大情報破口的「內鬼」、前中央情報局（CIA）探員奧爾德里奇・艾姆斯（Aldrich Ames）。（翻攝自FBI官網）

艾姆斯的雙面諜生涯一共持續長達9年，根據法院審訊期間，艾姆斯承認、自己合計從蘇聯獲得約250萬美元（約新台幣7870萬元）的報酬。這筆鉅額資金，讓他能維持奢華生活方式，購買一輛捷豹（Jaguar）豪華轎車、頻繁出國度假，以及購置一棟當年要價54萬美元（約新台幣1700萬元）的住宅。而這些舉動，跟他的CIA探員身份非常格格不入，因為艾姆斯在中情局獲得的年薪，從未超過7萬美元。

1994年落網重判終身監禁

情報網出問題、線人相繼失聯，加上艾姆斯不尋常消費，讓中情局在1993年開始啟動內部搜查，同時鎖定內鬼目標，在1994年2月21日收網抓人。被逮捕後很快就與司法機構達成認罪協商，並全盤供認自己的所有「內鬼」事蹟。

根據聯邦調查局（FBI）對此案的歷史紀錄，艾姆斯最初是在維吉尼亞州蘭利（Langley）CIA總部，利用職務之便、主動接觸蘇聯國安委員會（KGB）。當成為其線人後，無論在被派駐羅馬期間，或是返回華府，都持續向蘇聯提供機密。

艾姆斯承認將機密情報出售給蘇聯，並在蘇聯解體後、持續為俄羅斯國安機構從事間諜活動。九年時間合計破壞100多項秘密行動，洩露30多名、為西方從事間諜活動的線人身分，直接導致至少10名CIA情報成員慘遭殺害。

他還在KGB內獲得專屬代號 「Kolokol」（意為「鐘」），並陸續揭露幾乎所有CIA 在蘇聯境內的線人名單，因此獲得高額報酬。

一本在2018年出版，由作家麥金泰爾（Ben Macintyre）撰寫的小說《間諜與叛徒》（The Spy and the Traitor），讓艾姆斯的名字再次出現在公眾視野。

該書詳述發生在1985年的一次營救行動，英國軍情六處（MI6）成功將為其效力的KGB奧列格・戈爾季耶夫斯基（Oleg Gordievsky）上校，從莫斯科平安救出。書名提到的那一位「叛徒」就是艾姆斯，正是他向莫斯科告密、才導致戈爾季耶夫斯基的間諜身分就此曝光。

