CIA無人機全天候監控 委內瑞拉線民建功！助美活捉馬杜洛

美媒引述知情人士報導，在美國總統川普（Donald Trump）派遣特種部隊逮捕馬杜洛前及落網前關鍵時刻，美國中央情報局（CIA）在委內瑞拉政府內部的線人持續透露馬杜洛行蹤。





美媒《紐約時報》（The New York Times）報導，知情人士表示，CIA動用一支匿蹤無人機隊，幾近「全天候」監控委內瑞拉空域和馬杜洛（Nicolás Maduro）位置、動向，並結合在委國內部線民所提供的資訊，最終促成馬杜洛落網。



《中央社》報導編譯指出，熟悉CIA的人士透露，自去（2025）年8月起，CIA便派出一組人員，秘密潛伏在委內瑞拉，蒐集馬杜洛的日常行程模式及動向。一名美方高層官員則透露，CIA與特種部隊從行動策劃初期便能精確定位馬杜洛，等於「全程掌握」其一舉一動。



目前尚不清楚CIA是如何招募提供情資的委國線人，不過，前美國官員指出，美國官方祭出的5000萬美元賞金，顯然是極大助力。



不過該報導強調，儘管CIA在此次行動扮演關鍵角色，不過這是任務仍是屬於美國軍方特種部隊的執法行動，非CIA所主導。





