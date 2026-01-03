CIA線人助攻生擒…馬杜洛夫婦睡到一半遭美軍「拖出」房間逮捕

國際中心／綜合報導

委內瑞拉強人馬杜洛，於3日凌晨遭美軍以空襲為掩護的行動中，遭到抓捕，美方對他起訴的多起毒品與槍械罪名。（圖／翻攝自X平台 @NicolasMaduro）

委內瑞拉政局發生震撼性劇變。美國總統川普下令美軍於當地時間3日凌晨突襲首都卡拉卡斯，精銳「三角洲部隊」攻入提烏納堡基地，成功生擒委國總統馬杜洛夫婦。此次行動獲CIA線人協助，過程未造成美方傷亡。消息人士透露，馬杜洛夫婦就逮時正在睡覺，是被「拖出」臥室。

根據綜合外媒報導，委內瑞拉當地時間3日凌晨近2時許，首都卡拉卡斯陷入一片混亂，市區接連傳出巨大的爆炸聲響，多處據點冒出濃煙與火光。總統府周邊居民在睡夢中驚醒，被迫半夜緊急撤離住所避難。數小時後，局勢明朗化，美國總統川普正式宣布，美軍已成功捕獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Adela Flores de Maduro）。

廣告 廣告

本次突襲行動由美軍頂尖的「三角洲特種部隊（Delta Force）」執行。委內瑞拉執政黨領袖費南德茲（Nahum Fernández）透露，馬杜洛是在位於市區的軍事基地「提烏納堡（Fuerte Tiuna）」內被帶走。消息人士指出，美軍攻堅時，馬杜洛夫婦正處於熟睡狀態，2人隨即被特種部隊成員從臥室中強行拖出，場面狼狽。此外，美國中央情報局（CIA）在委國政府內部安插的線人，為此次精確定位提供了關鍵情報。

隨著軍事行動成功，法律戰隨即展開。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群平台X上發文，宣告馬杜洛已遭紐約南區聯邦檢察署起訴，並預告這對夫妻「很快就會在美國本土的法庭接受嚴厲制裁」。

據《CNN》引述消息人士說法，由聯邦調查局（FBI）幹員組成的專案小組已加入美軍特種部隊行列，目前正著手擬定將馬杜洛押送至美國的詳細計畫。預計馬杜洛將被送往紐約，並在曼哈頓聯邦法院出庭受審。多名執法官員也透露，美國緝毒局（DEA）多年來持續蒐證，準備起訴馬杜洛及部分委國高官，這些長期累積的證據將成為後續控罪的重要基礎。

整起事件在美軍與執法單位的聯手下迅速推進，馬杜洛政權的核心人物不僅遭軍事逮捕，更面臨即將到來的跨國司法審判，為委內瑞拉局勢投下巨大的變數。

更多三立新聞網報導

竹科女偷吃「窩邊草」傳露骨訊：摸到內衣！婚外情曝竟秒拋家棄子提離婚

高雄官員盜個資性侵少女「妻洩密成幫兇」全丟飯碗

不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父

父病危沒人理！斷聯女死後秒搶分產…法官「一句話」讓她繼承權全沒了

