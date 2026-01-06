CIA評估：馬杜洛倒台 其支持者最適穩定領導委國

2位聽取過此事簡報的知情人士5日表示，一份提交給美國總統川普(Donald Trump)的中央情報局(CIA)機密評估報告得出結論，如果委內瑞拉領導人馬杜洛(Nicolas Maduro)失去權力，包括副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)在內的高層馬杜洛忠實支持者，最有能力維持委內瑞拉的穩定。

這兩位不願透露姓名的知情人士證實了「華爾街日報」(The Wall Street Journal)的一份獨家報導。

知情人士表示，川普聽取過這份報告的簡報，並將其被分享給他的一小組高階國家安全團隊成員。

消息人士表示，這份評估報告是川普決定支持馬杜洛的副總統羅德里格斯，而非反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)的原因之一。

白宮拒絕證實該報導。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)在回答提問時表示：「川普總統例行性聽取全世界各地的國內政治動態簡報。總統及其國安團隊正在制定務實的決策，以最終確保委內瑞拉的利益與美國利益保持一致，並成為一個對委內瑞拉民眾而言更好的國家。」