CIA：若反對派掌權 委國恐陷動盪

美國中央情報局（CIA）最近一份機密報告認定，委內瑞拉總統馬杜洛下台後，若是由反對派接掌臨時政府，恐難以維持短期穩定，因此川普總統才決定支持馬杜洛的副總統羅德里格斯，而非反對派領袖，例如諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）。

《華爾街日報》5日引據知情人士報導，CIA已就這份分析報告向川普總統作了簡報，並與一小部分政府高級官員分享。報告認為，馬杜洛政權高層成員，包括羅德里格斯（5日宣誓就任代理總統），最適合領導委內瑞拉臨時政府，並維持短期穩定。

報導說，與第一任期時一樣，川普深信，馬杜洛的繼任者唯有得到武裝部隊及其他精英支持，才能維持委內瑞拉的短期穩定。

CIA報告的結論是，若由反對派接掌臨時政府，例如據信在2024年大選中擊敗馬杜洛的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）或是馬查多，當面臨親馬杜洛政權的安全部門、販毒網絡和政治對手的抵抗時，將難以獲得作為領導人的正當性。

川普5日接受美國全國廣播公司專訪時說，委內瑞拉在未來30天內不會舉行新的大選。他表示，委內瑞拉先要「修復」國家，讓它恢復「健康」，這需要一段時間。另外，美國可能會資助石油公司重建委國的能源基礎設施，這可能需要不到18個月的時間。

川普稱，美國並未與委內瑞拉交戰，而是與「販毒者」交戰。他指出，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「一直在配合美國官員」，表示將很快決定是否繼續對委國實施現有的制裁。

委內瑞拉反對派領袖馬查多5日在美國福斯新聞節目上表示，她打算「盡快」返國，並抨擊羅德里格斯，稱後者是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。馬查多還說，她在去年10月10日，也就是諾貝爾和平獎公布的當天與川普通電話，但之後就沒有了。