Cicada《凝視白色的邊界》實體專輯 音樂紀錄踏查冰川地景

記者王丹荷／綜合報導

樂團「Cicada」暌違3年推出新專輯《凝視白色的邊界》（Gazing the Shades of White）實體 CD 版，以音樂紀錄踏查冰島、格陵蘭、紐西蘭等地的尚存的冰川地貌，也走進臺灣山域中遺留的冰河地景，觸及龐然難解的氣候變遷議題。隨著實體專輯釋出也同步公開專場資訊，5月將在高雄、臺北舉辦巡迴音樂會，這將是Cicada繼2023年後，首次以全新專輯編制與樂迷在現場相遇。

廣告 廣告

《凝視白色的邊界》試圖以輕巧的樂音、個人旅行的故事性視角，觸及龐然難解的氣候變遷議題：關於攀升的溫度、冰原的新綠和不斷退縮的雪白邊界，而浮冰之間是無路的海。Cicada以創作採集無數個旅途中凝視的一瞬，讓人們去意識永恆地景的消亡，將那些難以言述的悵然，化為與聆聽者私密的共享時刻。

這張專輯始於團長江致潔想看冰山與冰川的念頭，探尋的過程中，無數次被美景打動，也不時想起它們可能逝去的未來。專輯同名曲目〈凝視白色的邊界〉以飛越格陵蘭上空所見的絕美景色為靈感，旅行的欣喜貫穿本曲。

實體專輯包裝由設計師黃嘉宏操刀，封面打凹燙藍的候鳥，是典型往返於北極圈與臺灣之間的「鷸鳥」；光碟圓標與封面呼應，呈現出其中1隻鷸鳥的近景，化為凝視這一大片白色疆域的眼眸。整體設計以點狀的圖形效果形構冰川與地貌環境樣態，像是與Cicada音樂相互連結的島嶼。

鷸鳥隨季節遷徙、成群飛越在冷冽卻溫柔的海面上，單看專輯封面，呈現一幅寧靜的地貌。隨著歌本展開翻閱，旅程持續前行，在翻至封底後，這幅自然醒景象隨著視線拉遠，霎時轉為1道象徵文明擴張的廢煙，以圖地反轉手法的設計巧思，回扣著專輯與對環境議題的探問和反思。

Cicada發行最新專輯《凝視白色的邊界》。（風潮音樂提供）

樂團 Cicada暌違3年推出新專輯。（風潮音樂提供）

專輯同名曲目〈凝視白色的邊界〉以飛越格陵蘭上空所見的絕美景色為靈感。（風潮音樂提供）

光碟圓標與封面飛翔的候鳥呼應。（風潮音樂提供）