Cigar Vie涉替太子集團洗錢！ 負責人哥哥陳韋志訊後聲押獲准

陳韋志聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

檢警擴大偵辦太子集團跨國洗錢案件，查出位於台北市信義區的雪茄館「Cigar Vie」疑似替太子集團將海外贓款入台以後轉換為現金。台北地檢署指揮警方發動第6波搜索，拘提「Cigar Vie」登記負責人陳韋翔及哥哥陳韋志到案。繼昨日陳韋翔訊後以160萬交保以後，哥哥陳韋志則被檢方聲押禁見並於今日（1月6日）獲准。

全案源於英美政府於10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。

廣告 廣告

台北地檢署於11月4日發動第一次的搜索行動，迄今已經搜索6次，累計羈押9人，其中包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及今日聲押禁見獲准的陳韋志。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王俐人爆離婚！切了小7歲演員尪 男方4年前「用廁所紙求婚」

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈