Cigar Vie雪茄館助攻太子集團在台洗錢 弟160萬交保、哥羈押禁見

陳韋翔表面上為雪茄館負責人，實際上與哥哥共同為犯罪集團調度資金，2兄弟疑成為太子集團在台的專屬「水房」。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，目前已進入收網階段。檢警深入追查發現，北市信義區知名雪茄館Cigar Vie疑淪太子集團在台秘密水房，將龐大海外詐騙及賭博贓款引入台灣，再透過特定管道變現洗白。北檢日前指揮刑事局及信義分局展開搜索，昨將雪茄館老闆陳姓兄弟檔拘提到案，弟弟陳韋翔晚間獲160萬元交保，並限制出境、出海。台北地方法院今開羈押庭訊，稍早裁定哥哥陳韋志羈押禁見。

太子集團創辦人兼董事長陳志因在柬埔寨經營跨國詐騙，去年10月遭美國司法部起訴。檢警調查指出，集團在台設立多家人頭公司，以假交易方式洗錢，並透過在地業者協助處理資金。此外，太子集團在香港成立「博高公司」，專責管理旗下豪華遊艇；幕後操盤者為陳志親信、已入籍柬埔寨的中國籍吳逸先，他安排姊姊及台灣中配吳宜家擔任法人負責人，並指派台灣籍王俊國掌管帳務與日常運作。

廣告 廣告

博高公司曾將旗下四艘豪華遊艇停靠台灣碧砂漁港，並為管理這些遊艇，在台成立「玄古管理顧問公司」，招募本地員工，由王俊國擔任公司負責人。專案小組懷疑，太子集團透過這些公司及在地業者，將海外不法所得引入台灣進行洗錢與變現。

其中，專案小組調查，王俊國曾多次向台北信義區知名雪茄館Cigar Vie負責人陳韋翔及其哥哥陳韋志調取現金，並在雪茄館內進行交易，金額逾億元。陳韋翔表面上為雪茄館負責人，實際上與哥哥共同為犯罪集團調度資金，2兄弟疑成為太子集團在台的專屬「水房」，由太子集團透過吳逸先指揮王俊國與陳氏兄弟對接資金業務。

陳姓兄弟檔經營的Cigar Vie雪茄館，除了販售雪茄，也提供調酒，並不定期舉辦品酒會與爵士樂表演，深受顧客喜愛。檢警拘提陳韋翔後，正釐清他是否協助太子集團將海外資金變現，以及實際經手金額與角色分工，全案持續偵辦中，偵辦方向涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪等。

檢警去年11月曾兵分47路搜索太子集團在台多處據點，拘提在台操盤手王昱棠、辜淑雯等23人到案。檢方認定王、辜及多名幹部涉組織犯罪、洗錢及營利賭博，至今已有8人聲押獲准，其中4人於本月3日再裁定延押兩個月，以利持續釐清金流與共犯結構。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

雪茄館淪「專屬水房」！老闆助太子集團洗錢 160萬交保限制出境

太子集團案將收網！信義區知名雪茄館疑｢水房｣ 負責人兄弟遭拘提

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

疑淪太子集團秘密水房 台北信義知名雪茄館 老闆交保

