CIIA國際投資分析師證照 創造職涯發展先機

▲(圖/證基會提供)。

【記者張嘉誠／綜合報導】

全球金融競爭加速，專業證照已成為職涯發展要件與競爭力亮點。證基會將於115年3月6～7日辦理國際證照-CIIA國際投資分析師測驗，報名期間自即日起至115年2月3日，歡迎踴躍報考。

CIIA國際投資分析師為國際認可之專業投資人員證照，尤其通行與歐洲和亞洲地區，美國國際風險管理師協會（PRMIA）亦採認CIIA證照。CIIA證照分為初階及進階測驗，初階測驗無報考資格限制，試題採中文化選擇題，內容與財金相關系所所學相關，試題難易度約當財金大學四年級至研究所程度。而進階測驗內容包含許多實例及個案分析，應試者能於測驗準備過程中提升投資管理能力。若取得CIIA證照，還能申請換發國內證券投資分析人員資格，可說是一魚兩吃，不僅提升金融專業鑑別度，亦擴展個人國際移動能力。

在國際金融市場快速變動與財富管理需求日增，企業對於具備國際認證、跨國視野的專業人才需求亦急速攀升，歡迎有志者踴躍報考CIIA國際投資分析師證照考試，更多資訊請參考https://examweb.sfi.org.tw/CIIA/index.aspx。