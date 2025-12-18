Cinema Is Coming Home！Sony BRAVIA 打造居家專屬影廳滿滿電影感
記者李鴻典／台北報導
在家觀看電影或熱播劇，已成為現今世代不可少的生活娛樂，高品質的居家影音設備，能讓每一刻都如同置身影院。Sony BRAVIA全系列以「Cinema Is Coming Home」為核心概念打造，將專業影院級的視聽品質帶入家中，全面升級居家娛樂；BRAVIA 智慧顯示器全系列涵蓋98型~43型的mini LED、OLED 以及LED 等豐富選擇，結合旗下深厚的影像顯示及專業電影拍攝技術，加上與Netflix和SONY PICTURES CORE等串流服務合作的專業校正模式，讓影迷在家就能感受最符合原創的影像魅力；結合BRAVIA Theatre 系列適合各種居家配置的360 空間音場家庭劇院系統，讓客廳一秒就升級為具有沉浸環繞效果的私人劇院。
為強化居家影院真實體驗，Sony Taiwan即日起~2026/2/28止，與瑪黑家居仁愛店合作期間限定活動，將BRAVIA 的極致觀影體驗帶入以經典北歐家具打造的質感居家空間，即使是不同家庭組成或視聽需求，都能找到與品味共鳴的私家影院風格美學；現場也可透過選品測驗瞭解適合的影音推薦組合，完成即可獲得購物金。
BRAVIA mini LED系列 將電影級的細膩光影帶入家中
年度旗艦級BRAVIA 9系列及擁有最豐富螢幕尺寸選擇(98型~55型)的BRAVIA 5系列，採用獨家XR極致精準背光控制，可高效細膩地控制Mini LED面板發揮最佳表現，加上超越AI的XR認知智慧處理器，能精準地還原色彩與層次，無論是明亮或深邃影像都能展現豐富細節，加上全新場景識別演算法，能準確辨識焦點，即時交叉分析畫面中數十萬個元素，實現如同親眼所見的真實感；BRAVIA 9更首創配備波束高音揚聲器，能傳遞精準的聲音定位、打造影音合一的完美效果。BRAVIA 5 則採用「多音域環繞聲場技術 (Accoustic Multi-Audio)」加上Voice Zoom3 的AI技術，強化沉浸的影音表現，傳遞清晰人聲與對話效果。
符合創作者意圖的專業畫質模式
BRAVIA 9及BRAVIA 5系列內建與頂尖專業電影工作室合作開發的校正模式(Studio Calibrated Mode)，包括可依環境自動調整亮度重現原創表現的Netflix 自適應校色模式、能自動提供最高影像品質 (含IMAX 增強影像品質)的獨家SONY PICTURES CORE校正模式，還有自動校準觀看內容以符合專業標準畫質的Prime Video 校正模式，輕鬆升級線上串流的內容品質，讓珍藏的觀賞清單都能以最符合原創的專業級表現，呈現在家中的BRAVIA 顯示器上。
個人化觀影體驗 智慧娛樂生活一手掌握
BRAVIA全系列搭載Google TV系統，集結豐富應用程式和串流服務，並具備個人化推薦功能，可依觀看習慣自動推薦電影與影集，每一次開機，都能輕鬆發現新鮮有趣的節目；支援包含中文的語音搜尋功能，開口就能快速查找內容及控制家中智慧裝置。
BRAVIA Theatre 家庭劇院系列 聲歷其境感動首選
為完善優質的觀影體驗，推薦搭配陣容豐富的Sony BRAVIA Theatre系列，可呈現細膩音效，營造如臨現場的沉浸氛圍：Theatre Quad (HT-A9M2)以獨特纖薄機身、多聲道設計和豐富單體，帶來全方位的沉浸感；頂級Theatre Bar 9 透過 360 空間音場技術加上13個揚聲器單體，實現出色的環繞音場；再加上可自由選配的Theatre Rear 8與RS5無線後環繞揚聲器及SW5、SW3 、Sub 7重低音揚聲器，能進一步為不同空間打造有感升級的視聽體驗，讓電影、音樂或劇集都更引人入勝。
擁有超過60年專業經驗的英國音響品牌KEF再次打破傳統音響與現代家庭間的界線。從家庭影院到隨身娛樂，KEF的三款創新產品Coda W、XIO Soundbar、與Muo 藍牙音響，展現淬鍊聲學技術與現代美學。三款新品已於全台通路正式販售。
致敬經典，無線HiFi頂尖體驗：Coda W售價$28,900；延續初代 Coda 系列「讓好聲音更易被接觸」的創作精神，以現代技術與洗鍊外型重新定義家庭音響。
家居音響的新標杆：XIO Soundbar售價$74,900；搭載創新聲學技術，如 Uni-Q MX 同軸單體、P185低音單體以及專為家庭影院設計的 Music Integrity Engine (MIE) 演算法，提供高解析度的 5.1.2 聲道配置，無論是看電影、聽音樂還是遊戲，都能帶來劇院級的沉浸式音效。
隨行音樂伴侶：Muo藍牙音響售價$8,500；將音響技術與便攜性結合得淋漓盡致。採用 Bluetooth 5.4 aptX Adaptive™ 技術，Muo 在保持高音質的同時，確保低延遲和穩定連線。
LG則將韓系美學與智慧科技融入廚房家電設計，讓消費者在家就能輕鬆端出美味料理，此次邀《單身即地獄3》人氣嘉賓李鎮錫、韓籍料理創作者Tina’s韓國餐桌，示範如何透過 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱、NeoChef™ 智慧變頻微波爐與 QuadWash™ 四方洗蒸氣洗碗機三大明星廚電，打造韓劇中的質感料理日常。不僅端出台韓融合的K-Fusion創意料理，更讓廚房猶如化身韓劇場景。
李鎮錫在現實生活中經營咖啡廳和甜點店，近期更宣布將來台灣開設咖啡廳，令許多粉絲相當期待。韓籍料理創作者「Tina’s 韓國餐桌」則是為愛嫁到台灣，經常在社群上分享結合台灣當季食材的韓國料理。
這次兩人將藉由LG三大明星廚電，創作融合台韓風味的K-Fusion料理。李鎮錫展現純熟烘焙技藝，帶來珍珠茶香巴斯克及焦糖南非國寶咖啡飲；Tina則端出宜蘭三星蔥烤全雞、韓式Mojito，傳遞料理帶來的幸福感。
經典必收！PUMA攜手E.T.推籃球鞋 Dr. Martens & Trippen年終特賣開搶
超頂！三星Galaxy Z TriFold 12月19日開賣 電信資費來了
漢方13香重寫味譜！他推可樂計劃打造專屬精釀台味 每杯都是對土地致敬
全球首創！soundcore Work硬幣大小AI錄音器亮相
