CIP渢妙風場首批水下基樁全數完工 世紀風電拚第一季上市

CIP開發的渢妙離岸風場委由世紀鋼的首批水下基礎已經組裝完工，預估在2月農曆年前就會啟動海事工程，2027年發出第一度電，圖為擎天塔。（攝影／鄭國強）

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners，CIP）旗下第五號旗艦基金（CI V）主導投資開發的渢妙離岸風場，29日於台北港舉辦階段性成果發表活動，展示首批水下基礎組裝完工的階段性成果，具體展現CIP的執行力以及與世紀風電的最新合作進展。

值得一提的是，因應渢妙約35公里，採用每座14MW的巨型風機，其水下基礎（Jacket）也是目前世界上最大型的水下基礎鋼構，達2600噸。

渢妙風場99支基樁完工，預計2027年發出第1度綠電

渢妙風場位於台中市海域距岸約35公里處，規劃設置33座風力機組、共計500MW容量。首批水下基礎順利完成，顯示整體工程依既定時程穩健推進，預計於2027年如期完工。於2027年6月如期完工發出第一度綠電，並於該年底全數併網。

隨著區塊開發進入3-1、3-2，離岸距離越遠、基樁的噸位已達2600噸，基樁上方的風機發電容量將達15MW，都是1、2期的倍數成長，世紀鋼透露，在合作夥伴CIP的協助下，台北港這邊的廠房也順勢擴大，還有一座130公尺高「擎天塔」，吊重最高2000噸。

世紀風電延一季上市，求股東利益極大化

世紀離岸風電設備股份有限公司（2072）因營運考量及承銷作業時程需求，已向臺灣證券交易所申請延後股票上市買牌期限三個月。此變更已於 2026 年 1 月 9 日獲證交所同意，延續原本預計的上市規劃。

世紀鋼董事長賴文祥表示，為追求股東利益較大，世紀風電延到今年，力拼第一季上市。（攝影／鄭國強）

對此，賴文祥表示，是為了股東的權益，去年那個時候有好幾家一起掛牌，擔心資金排擠效應，上市求的是集資，力求今年第一季上市。

區塊3-3開發，CIP認為政府商選條件須更明確

今年即將招標的「離岸風電區塊開發3-3期」，併網時間目標設定於2030年至2031年完成。CIP亞太區域總裁許乃文卻指出規劃問題所在。

「台灣目前已併網的離岸風電案場，沒有一家開發低於7年。」許乃文指出，政府今年要商選的3-3，卻是規劃2031年併網發電，「現在是2026年初，加上7年就是2033年，沒有人能夠在5年內把風場蓋好。」

她表示，一座風場從前期規劃、環評、地質調查、融資到完工，生命週期就是7年。渢妙風場從2020年開始到2027年完工，剛好7年，她說，政府必須反映正確的開發時程，給予開發商至少9個月的備標期，而非匆促上路。

政府選開發商，要有明確的遴選實績標準

「不要擔心你今天不選它，會讓它不開心，真的要一個遴選機制，能讓它真正的選出來，比如說財務條件，很多顯而易見的指標，它在台灣的實績，希望政府把清晰規範把它寫出來。」許乃文說「希望它能夠真正優勝劣敗的在財務實績、工程實績把它刷掉。」

CIP亞太區域總裁許乃文今29日表態，對離岸風電3-3的選商規則有3大期盼；盼實績審查不要鄉愿，政府要有被人討厭的勇氣。（攝影／鄭國強）

「政府選開發商很重要。」賴文祥補充說，3-1都還沒有發包，CIP已經把水下基樁全部做完，像第2階段 有的水深20、30 海峽一期水下基礎只有800噸，CIP渢妙這邊水下基礎重2500噸，重量差了三倍，CIP都能如期併網，但現在海峽一期的開發商要被取消了。

政府前期鼓勵本土化，華新麗華砸180億元蓋新廠房

「有的開發商拿到案子以後就丟在那邊，是準備要賣還是怎麼樣，本身沒有經驗、財務也不好，有的拿到案子做到一半就要換開發商啦，銀行融資有問題啦。」但賴文祥指出，政府怪罪國產化，3-3選商取消了國產化要求，是牽拖。

賴文祥還替華新麗華抱屈，因應政府的鼓勵本土化、國產化，華新麗華投資180億元建廠，剛蓋好，裝機器而已，前任經濟部長，說本土化已經保護8年了，結果現在又宣布不需要國產化了，就把它開放，叫廠商怎麼辦。

