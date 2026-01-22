CL也出事！爆違法經營「1人公司」遭移送檢方 最高可關2年
韓國演藝圈去年接連爆明星經營的「一人經紀公司」未依法登錄，陸續遭檢警調查。就連女團2NE1隊長CL都涉案，昨（22日）經首爾龍山警察署證實，CL涉嫌違反《大眾文化藝術產業發展法》，以不羈押移送首爾西部地檢署偵辦。
CL爆非法經營5年7個月
CL在2020年2月成立一人經紀公司「Very Cherry」，由CL本人親自擔任代表經營公司，只是CL被查出長達5年7個月的時間，都未向轄區區公所登記「大眾文化藝術企劃業」，涉嫌在未登記狀態下經營法人近6年。
其實CL早在去年9月就曾被踢爆公司未登記，當時Very Cherry也坦承行政上有所疏失，強調已著手補辦相關手續，沒想到案件正式進入司法程序，再度引發網友討論。
依韓國現行法規，經營演藝經紀公司必須完成相關登記，違者可處2年以下有期徒刑，或2000萬韓元以下罰金。為此，韓國演藝經紀協會嚴正發聲，「理應最守法的知名藝人，卻在多年未登記狀態下持續營業，這絕非可以輕忽的問題。」並預告未來會更強硬地檢舉告發。
姜棟元調查後「無嫌疑」
此外，姜棟元的經紀公司代表，也被認定自2023年1月設立法人後，約2年9個月期間，在未完成登記下營運公司。不過，姜棟元本人則獲警方認定未參與經紀公司經營或管理，僅專注於演藝活動，因此獲得無嫌疑處分。
