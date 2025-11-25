Meta再度捲入隱匿研究數據的爭議，根據路透新聞報導指稱，在美國多個學區對大型社群媒體公司提起的集體訴訟中，一份未經編輯的法庭文件顯示，Meta涉嫌隱瞞發現使用者「停用Facebook後可減緩憂鬱、焦慮與孤獨感」的研究結果，甚至刻意暫停相關內部調查計畫。

美國學區集體訴訟文件揭露Meta隱瞞「停用Facebook有益身心」的內部研究

這起訴訟指控科技巨頭明知平台存在健康風險，卻故意向用戶隱瞞實情。

「Project Mercury」證實負面影響，遭質疑被刻意腰斬

該研究計畫代號為「Project Mercury」，開始於2020年，由Meta科學家與調查公司尼爾森 (Nielsen)合作進行，調查「停用」Facebook後對用戶的具體影響。

訴訟文件指稱，當研究數據顯示「離開Facebook具有心理健康益處」時，Meta不僅關閉該研究計畫專案，並且選擇不公布結果，甚至將這些發現定調為受到「現有媒體敘事」污染的偏見 。

不過，內部文件卻揭露Meta員工的不同聲音。研究人員明確指出：「尼爾森的研究確實顯示Facebook對社會比較的因果影響」。更驚人的是，有內部員工將此情況比喻為菸草業過往的行徑——「就像做研究發現香菸有害，然後把這些資訊私藏起來」 。

這讓人聯想到Shell與Exxon等能源巨頭在1980年代就發現化石燃料與氣候變遷的關聯，卻選擇隱瞞的歷史。

Meta反擊：引述遭斷章取義

面對指控，Meta發言人向路透新聞發出聲明，表示：「完整的紀錄將顯示，十多年來我們傾聽家長意見、研究關鍵議題，並且做出實質改變來保護青少年 (如Instagram青少年帳戶)」。Meta強調：「我們強烈不同意這些指控，這些內容依賴於斷章取義的引述與錯誤的觀點」。

目前Meta正試圖要求法院剔除支持這些指控的基礎文件，聲稱原告希望解密的範圍過於廣泛。相關聽證會預計於2026年1月26日在加州北區地方法院舉行 。

全球掀起「未成年社群禁令」浪潮

這並非Meta首次被控隱瞞不利研究，例如2023年時，美國41個州曾就類似議題起訴Meta，當時法官也裁定Meta律師曾試圖阻擋顯示其平台對青少年有害的內部研究。

隨著擔憂加劇，全球各國正採取更激進的手段。馬來西亞稍早也宣布加入丹麥與澳洲的行列，計畫立法禁止未成年用戶使用社群媒體，顯示監管機關對科技巨頭的信任度正降至冰點。

