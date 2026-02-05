Claude 宣布「無廣告」反擊 ChatGPT！Anthropic：對話不應該有贊助內容

Anthropic 官方宣布 Claude 將維持無廣告，不會在對話旁加入贊助連結，亦不會由廣告商左右回答。此舉明顯針對剛剛引入廣告的 OpenAI（ChatGPT），引發 AI 助手信任與變現之爭。

Claude 為何要「無廣告」：對話比搜尋更私人

Anthropic 解釋，搜尋器或社交平台出現「原生內容 + 贊助內容」大家已經習慣，因為用法本身就是「在一堆資訊裡面篩選訊號」。但 AI 助手的對話是開放式，用戶會講更多背景，甚至分享比一條搜尋關鍵字更私密、更個人的內容。這種互動價值高，但同時更容易受到「影響」。​

廣告 廣告

官方又指出，他們（以私隱同匿名方式進行）分析過用戶同 Claude 的對話，當中有相當一部分涉及敏感或非常個人的議題，好似跟一個可信任顧問聊天。亦有大量用法是複雜軟件工程、深度工作，或者思考困難問題，在這些情境突然出現廣告會顯得格格不入，甚至不合適。​

不只是「畫面難看」：廣告會改變誘因同行為

Anthropic 另一個核心論點是「誘因結構」。他們強調 Claude 的目標是明確站在用戶利益一邊，所以作出選擇：Claude 會保持無廣告，且用家不會見到對話旁邊的贊助連結。此外 Claude 表示不會被廣告商影響，亦不會加入用家未要求過的第三方產品置入。​

即使廣告「不直接影響答案」，只是在聊天視窗另外一格出現，Anthropic 都認為會破壞 Claude 作為「清晰思考同工作空間」的定位。因為廣告往往會帶來另一個 KPI：追求互動時長同回訪率，而最有用的 AI 互動有時反而是短、快、一次解決問題。他們同時承認不同廣告方案可以更透明或讓用戶自選觀看，但以過往廣告產品歷史，廣告誘因一旦引入，通常會隨時間擴張，界線愈來愈模糊，所以選擇不將其帶入 Claude。​

「對照組」ChatGPT 開始測試廣告，但有「敏感話題」限制

與此同時，OpenAI 已表示會在「未來幾星期」開始在 ChatGPT 測試廣告，並指美國地區使用免費版和 Go 訂閱層級的成人用戶，會見到對話下方出現贊助產品或服務。OpenAI 指出廣告會清楚標示，和自然回覆區分，並表示贊助內容不會影響 ChatGPT 產生的回覆。​

OpenAI 同時提到不會在敏感話題（例如健康、精神健康、政治等）展示廣告，亦不會向 18 歲以下用戶展示。隱私方面則表示不會向廣告商分享或出售用戶資料，用戶可選擇退出個人化廣告，亦可刪除用於生成贊助回覆的數據。另外，OpenAI 指「總會提供方法避免廣告」，包括提供無廣告的高階付費方案，而 Go 層級即使付費仍然會有廣告。​

Anthropic 自己都買 Super Bowl 廣告，但強調「廣告不入 Claude」

有趣的是，Anthropic 一邊在產品內拒絕廣告，一邊又去超級碗大力投放廣告宣傳，不過內容是強調「AI 將被廣告染指，但 Claude 不會就範」這個對比訊息。

Anthropic 亦補充，他們不是反對「商業」，而是想由用戶主動發起。公司會繼續建立功能，讓用戶自願去「尋找、比較、買」產品，或者連接商戶等，而不是由廣告商去主導對話方向。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk