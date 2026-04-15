Claude Code官方App大改版！內建終端機、側邊欄，專為「一心多用」開發而生

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重點一：Claude Code 桌面版大改版，一次開多個 AI 任務同時跑，還內建終端機和程式碼編輯器。



重點二：新功能 routines 讓 AI 自動排程工作，關掉電腦也能跑。



重點三：routines 每天有次數限制，Pro 方案 5 次、Max 15 次、企業版 25 次，超過要加錢。

Anthropic 於 4 月 14 日同步發布 Claude Code 桌面應用程式重大改版與全新 routines 雲端自動化功能，這是該公司針對 AI 輔助開發工具一次涵蓋範圍最廣的更新。

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Anthropic 在官方部落格指出，開發者與 AI 協作的模式已經改變：同時在多個程式庫中啟動重構、修 bug、寫測試，在結果回傳時逐一檢視並即時調整方向。

新版桌面 app 正是為上述這種「多線並行」的工作流而設計。

重構後的桌面版新增側邊欄（sidebar），所有進行中與近期的 session 集中呈現，可依狀態、專案或環境篩選，也能依專案分組。而當 session 對應的 PR 被合併或關閉，會自動歸檔。

開發者也可透過 /btw 指令開啟側邊提問（side question），在不中斷主任務的情況下快速查詢問題。側邊提問能讀取當前對話的完整上下文，但不會呼叫工具或影響主執行緒的進度，即使 Claude 正在處理任務時也能使用。

內建開發工具，降低切換成本

本次改版的另一個重點是將常用開發工具直接內建於 app 中。新版加入了整合終端機，可在 session 旁同步執行測試或建置指令。

內建檔案編輯器則可直接開啟、編輯並儲存檔案；diff 檢視器針對大型變更集重新優化效能；預覽面板除了既有的本地伺服器預覽外，也支援 HTML 檔案與 PDF 的即時預覽。所有面板支援拖放排列。

The Register報導分析指出，Anthropic 刻意將開發工具收進自家介面，核心意圖是「擁有開發者與 Claude 互動的介面」，不希望用戶透過 VS Code 外掛或第三方工具存取 AI 服務。

新版桌面 app 也達成與 CLI 外掛的完整對等，組織集中管理或開發者自行安裝的外掛，在桌面版與終端機中行為完全一致。

SSH 遠端連線支援已從 Linux 擴展至 Mac。顯示模式分為 Verbose、Normal、Summary 三種，開發者可自行調整 AI 工具呼叫的透明度。

routines：關筆電也能跑的雲端自動化

Anthropic 同日以研究預覽（research preview）形式推出 routines 功能。

routine 是一組預設好的 Claude Code 自動化配置，包含提示詞、程式庫與連接器（connectors），設定完成後可依三種方式觸發：

排程：每天晚上、每週一次，時間到了自動執行（像鬧鐘）

API 呼叫：接到其他系統的訊號就動（像部署完自動跑測試）

GitHub 事件：有人發 PR 或合併程式碼時自動觸發（像自動 code review）

在實際應用上，官方舉例如下：

排程型

- 每天晚上自動掃新 issue，分好類，發摘要到 Slack → 隔天上班直接看重點。

- 每週掃一次已合併的 PR，找出哪些文件該更新，自動開 PR 提醒。



部署觸發型

- 每次程式碼部署上線後，Claude 自動跑煙霧測試、掃錯誤日誌，判斷這次上線有沒有問題。



GitHub 觸發型

- 有人開 PR → 自動跑團隊的安全與效能檢查清單。

- Python SDK 合併了一個改動 → 自動把同樣的改動搬到 Go SDK。

routines 開放給 Pro、Max、Team 與 Enterprise 方案用戶，每日執行次數設有上限：Pro 用戶 5 次、Max 用戶 15 次、Team 與 Enterprise 用戶 25 次，超額部分需啟用額外用量計費。

延伸閱讀：Claude Code只發揮1成實力？7個設定目錄完整教學，讓AI每次都按你的規則工作

資料來源：Anthropic 官方部落格、Anthropic 官方部落格、The Register

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

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