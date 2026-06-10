Claude Cowork限時優惠！5小時用量免費翻倍，付費用戶1個月內自動套用
重點一：Anthropic 宣布自 6 月 5 日至 7 月 5 日，對 Pro、Max、Team 及部分 Enterprise 付費用戶，免費將 Claude Cowork 五小時用量上限「限時翻倍」。
重點二：此次翻倍僅適用於 Claude Cowork（桌面端代理工具），其他如 Claude 網頁版、桌面與手機版聊天功能用量維持不變；Anthropic 盼透過降低門檻，培養使用者在日常辦公流程中的依賴與使用習慣。
Anthropic 近日宣布，自 2026 年 6 月 5 日起至 7 月 5 日止，在不調整原有資費的前提下，將 Claude Cowork 的五小時滾動用量上限翻倍， 適用對象涵蓋 Pro、Max、Team 方案，以及舊版座位制 Enterprise 用戶； 免費方案與按量計費 Enterprise 座席則不在此次加碼之列。 用戶無需額外申請或設定，只要符合資格，系統即自動套用新額度 。
對於已習慣使用 Claude 處理文件、試算表與專案協作的白領與開發者而言，短期內可在相同費用下，交付更多、也更複雜的任務給 AI 代理。
Anthropic 之所以選擇在 Claude Cowork 上加碼，而非調整 Claude 一般聊天介面的用量，被外界解讀為一個明確的產品路線訊號：公司鎖定的並非單一對話產品，而是整體辦公工作流。Claude Cowork 作為執行於 Claude 桌面應用內的 AI 代理，具備直接操作桌面環境的能力，能開啟應用程式、瀏覽網頁、編輯 Excel 試算表與處理本地檔案；相較之下，傳統聊天介面仍多半侷限於「文字輸入、文字輸出」模式。
Anthropic 透過放寬 Cowork 計算資源限制，希望降低使用門檻，鼓勵用戶將更多日常任務交由代理執行，從而在企業辦公場景中，與 Microsoft Copilot、Google Gemini for Workspace 等競品正面交鋒。
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Cowork 鎖定白領與知識工作者，對準企業級 AI 使用習慣
從產品定位來看，Claude Cowork 被官方形容為「坐在你桌前的同事」，主要面向非技術背景的知識工作者，協助統整多來源資料、完成複合型任務；同時也被不少開發者用來處理文件、數據與輔助程式相關工作。
使用者可以指定資料夾、檔案或應用程式，由 Cowork 自動串接動作，產出報告、簡報或整理後的結果，再透過聊天介面微調後續步驟。由於 Claude Cowork 並未像 Claude Code 一樣設置「每週上限」，在五小時配額翻倍後，可實際執行的任務量與複雜度都有顯著提升。
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然而，在這波加碼背後，安全與風險議題仍是值得關注的焦點。Anthropic 在先前推出 Cowork 的官方部落格中，曾坦言若使用者給予模糊或矛盾指令，可能出現誤刪檔案、遭遇提示注入等問題。
公司強調 Cowork 的設計前提是「人類監督」，在執行任務過程中，關鍵決策仍保留給使用者確認。此次用量翻倍意味著更多任務會被交由 Cowork 長時間運作，也放大了企業端在存取權限管理、檔案保護與工作流程設計上的安全壓力。
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本文初稿為AI編撰，整理．編輯/黃若彤
資料來源：Anthropic
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