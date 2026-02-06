Claude in Excel官方教學！如何在Excel安裝Claude？查帳、除錯公式、建立財務模型…好用提示詞一次看

Anthropic 旗下的 AI 助理 Claude 不只在網頁上幫你解答，如今更整合至 Excel 軟體中，除了能回答一般問題，還能直接讀取並理解 Excel 內的數據邏輯。

不管是算報表、會計對帳，還是管理公司的營運數據，Claude 都能聽指令直接動手操作，使用者不用再辛苦地拉表格、找公式和功能鍵。

Claude 官方近期釋出 Claude in Excel 的操作影片，《數位時代》整理7種實用功能，幫助使用者了解如何在工作情境中，運用這項AI功能：

如何在 Excel 安裝 Claude？

首先，要在 Excel 中使用 Claude，可透過 Excel 內建的「增益集」商店來進行安裝。需要注意的是， 這項功能目前僅提供給 Pro、Max、Team 和 Enterprise 方案用戶，免費帳戶需要付費升級才能使用。

安裝步驟：

在 Microsoft Marketplace 中搜尋「Claude by Anthropic in Excel」，點我直接下載 點擊「立即取得」，並登入Microsoft帳號，下載完成後，點選「在Excel打開」圖示。 開啟 Excel 啟動外掛程式： Mac：工具 > 增益集

Windows：首頁 > 常用 > 增益集 登入 Claude 帳號後，就能開始使用

Claude in Excel 圖/數位時代

必學快捷鍵：開啟側邊欄位與 AI 進行即時對話

Mac：Control + Option + C

Windows：Control + Alt + C

功能1：自動運算與預算達標分析

在基礎運算方面，以預算清單為例，如果希望將交通與餐飲預算控制在總支出的 40% 以內，只需直接詢問 Claude怎麼做，它會自動掃描清單中的項目，加總所有相關費用後計算百分比。

指令範例：「我希望將差旅和餐飲的預算控制在總支出的 40% 以內，我有達標嗎？」

#6 Claude in Excel 圖/數位時代

最關鍵的是，Claude 會完整展示運算過程，讓使用者能即時核對數據來源是否正確，不須手動輸入加總公式並計算比例。

功能2：自動偵錯、精準抓出公式來源

Excel 報表最怕看到出現錯誤訊息（Error），Claude支援自動偵錯，能辨識出錯誤代碼的含義，並從數據中找出問題根源。

例如，例如當 5 月份的平均價格顯示 #DIV/0! 錯誤時，Claude會發現是因為 C6 欄位（數量）為空值導致公式除以零，並建議使用者補齊數據。

指令範例：「為什麼五月的資料會出現錯誤？請告訴我原因並建議如何修復。」

#5 Claude in Excel 圖/數位時代

功能3：把艱澀函式翻譯成白話文

接手由他人建立或邏輯複雜的Excel，例如遇到「VLOOKUP(B2,$E$2:$F$6,2,TRUE())」這類參照繁雜的函式時，Claude 能將公式拆解開來，白話解釋搜尋值、表格陣列、欄位索引等參數的具體含義。

指令範例：「請問這個等級成績的公式是如何運作的？請拆解每個參數的含義。」

#4 Claude in Excel 圖/數位時代

Claude還會提供引用方框功能，使用者點擊後可直接跳轉至公式所參照的來源儲存格，迅速掌握背後的計算邏輯。

功能4：雜亂數據一鍵變整齊

面對雜亂無章的原始銷售數據，Claude 可執行多步驟的清理任務，依照你的指令將所有日期格式統整為 YYYY-MM-DD，同時自動辨識並刪除重複項目，隨後按日期進行排序。

在完成數據整備後，Claude 還能建立「歷史數據」的新工作表，彙整年度營收總計與交易數量。

指令範例：「清理這份原始數據。請將所有日期格式統一為 YYYY-MM-DD，刪除重複項目，按日期排序，並在一個名為『歷史數據』的新工作表中建立摘要。」

#3 Claude in Excel 圖/數位時代

功能5：財務預算與動態預測

清理完數據後，Claude 能根據過往營收，建立為期N年的預測模型。Claude會自動計算平均年增長率，並在專門的「假設工作表」中設定成長率變數，讓預測結果具備動態連動性，日後在假設表調整增長率時，後續三年的預測會自動同步更新，且 Claude 還能洞察數據是否不全，避免預測失真。

指令範例：「請根據歷史營收數據，在『預測』工作表上建立一份三年期的預測模型。請計算平均年成長率，並用來推估 2026、2027 與 2028 年的數值。另外，請將成長率的假設條件放在『假設』工作表上，以便我日後調整。」

#2 Claude in Excel 圖/數位時代

功能6：進階 DCF 模型與企業估值

針對高階財務需求，Claude 具備建構 DCF (現金流量折現模型) 的能力。

使用者只需提供折現率與終值成長率等參數，Claude 便能自動推算未來現金流並計算出企業估值。這個模型的數值完全由公式連動，且具備動態調整能力，讓專業人士能快速進行不同情境的壓力測試。

指令範例：「建立一個 DCF 模型來評估這家公司。請使用 10% 的折現率、3% 的終值成長率，並推算未來 5 年的現金流。」

#1 Claude in Excel 圖/數位時代

功能7：樞紐分析與動態視覺化圖表

最後，Claude 簡化了 Excel 中的「樞紐分析表」功能。使用者只要描述想要的維度（如依地區與產品分類的總營收），Claude 就會自動設定列與欄的對應關係。

在建立表格後，使用者可進一步要求 Claude 生成圖表，並以對話方式修改細節，例如將一般條型圖更換為堆疊條形圖，或是新增圖表標題與修改配色，讓數據呈現更直覺且專業。

指令範例：「建立一個樞紐分析表，顯示各地區和產品的總營收。接著，請根據此表製作一張堆疊條形圖並加上標題。」

#0 Claude in Excel 圖/數位時代

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

