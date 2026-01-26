Clawdbot 爆紅掀 Mac mini 搶購熱潮！開源 AI 助理可記憶 + 主動提醒 + 代你操控電腦，不用堆伺服器都能玩
Clawdbot 是什麼？一文了解自架 AI 助理如何駐守 WhatsApp、Telegram、iMessage 等通訊 App，並以 Gateway 長駐運行，配合 Claude／ChatGPT 做自動化工作流。
開源 AI 助手 Clawdbot 一夜之間爆紅，因門檻低、功能全、龍蝦吉祥物可愛，它被用戶戲稱為「長了手的 Claude」。Clawdbot 官方定位是「個人 AI 助理」，主打「AI 真的有做事」而不止是聊天回覆。其用法是將同一個 AI 助理接入你常用的通訊平台，例如 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack，讓你用發訊息方式同 AI 溝通同下指令，然後它便會在長駐的電腦上執行任務。
由於商標與 Anthropic 構成衝突，Clawdbot 已正式更名為 Moltbot。
為何突然爆紅？三個功能最易令人上癮
持續記憶：Clawdbot 會以長期對話同設定累積上下文，令助理愈用愈貼近你的偏好和習慣。
主動通知：官方示例提到 Clawdbot 可處理日曆、寫文檔 / 表單、電郵、移動檔案、運行程式等日常事務，配合自動化後可以做到「由助理主動推送」的工作節奏。
代你執行任務：GitHub 資料列出平台包含 Gateway、CLI、定時任務、Webhook、以及瀏覽器控制等能力，令它不止回答問題，亦可以觸發實際操作流程。
i just bought 40 mac mini’s to run clawdbot all using claude max plans
you need to invest in yourself to be successful and this is my bet
it’s 2026, don’t get left behind. pic.twitter.com/hkZgs6LI6J
— Mike (@mikecantmiss) January 25, 2026
「24 小時長駐」硬體取向致 Mac mini 被瘋搶
不少人希望 AI 助理可以 7×24 長駐運行，持續監察訊息、電郵、日曆及定時任務，並在需要時主動推送提醒。在這個前提下，Mac mini 被視為合適的「常開小型主機」選擇，因為它體積小、耗電相對低、運行安靜，並且可作為一部專用機長期放置運行相關服務，令助理更接近「隨時在線」的狀態。
與此同時，社交平台亦出現大量「Clawdbot 工作站」分享，有人展示把多部 Mac mini 疊放、以多機方式分工運行，形成「好似小型數據中心」的觀感，進一步推高了蘋果迷你電腦的吸引力。
雖然 Mac mini 在用戶中引發熱議，但官方資料同專案文件並無指出必須使用該產品，甚至更推薦用戶選擇 VPS 服務。專案本質屬開源並可自架，其實只要有可以長時間運行 Gateway 的電腦或伺服器即可。
AI 跳出視窗，主動融入用戶生活
ChatGPT、Claude 等主流 AI 服務多數以網頁或獨立 App 形式提供，通常要你主動打開介面、輸入問題、再複製回覆去其他地方使用。而 Clawdbot 是直接把助理帶入你日常已在用的通訊平台，用「發訊息」方式就可以下指令，減少「跳出跳入」的切換成本，整件事平順好多。
加上持續記憶和執行能力，令 Clawdbot 更容易真正融入用戶日常生活。在概念同玩法上，Clawdbot 確實和主流 AI 走了不同路線，為人工智慧發展揭示了新的方向。
更新：Clawdbot 已更名 Moltbot。
🦞 BIG NEWS: We've molted!
Clawdbot → Moltbot
Clawd → Molty
Same lobster soul, new shell. Anthropic asked us to change our name (trademark stuff), and honestly? "Molt" fits perfectly - it's what lobsters do to grow.
New handle: @moltbot
Same mission: AI that actually does…
— Mr. Lobster🦞 (@moltbot) January 27, 2026
