微軟旗下創意無限的工作室Double Fine Productions又有新搞頭！在今日 (1/23) 舉辦的「Developer_Direct '26」直播活動中，創辦人Tim Schafer親自揭曉一款風格獨特、腦洞大開的多人連線新作——《Kiln》。這款遊戲被定義為「線上多人陶藝派對大亂鬥」 (Online Multiplayer Pottery Party Brawler)，將於2026年春季正式與玩家見面，並且同步登上Xbox、PlayStation 5與Steam平台。

捏陶兼幹架？Double Fine新作《Kiln》登場：充滿創意的「陶藝大亂鬥」，做完盤子直接砸向對手

先禮後兵：精心捏陶，然後打爆它

《Kiln》的核心玩法完美融合了兩個極端的概念：「創造」與「破壞」。

在創造階段，遊戲模擬真實的拉胚過程。玩家可以發揮創意，設計出各種形狀的陶瓷容器，從精緻的小碟子到巨大的水缸都能製作，接著還能利用釉料與貼紙進行裝飾，打造出獨一無二的專屬角色 (或說是專屬「容器」)。

而這些陶藝品可不是用來展覽，一進入戰鬥階段，這些容器就會長出手腳，展開一場混亂又歡樂的廝殺。

「Quench」模式：潑水大作戰

Double Fine展示名為「淬火」 (Quench)的遊戲模式，玩法類似經典的奪旗 (Capture the Flag)。

捏陶兼幹架？Double Fine新作《Kiln》登場：充滿創意的「陶藝大亂鬥」，做完盤子直接砸向對手

在這個模式中，玩家需要與隊友合作，利用自己的身體 (容器)裝水，運送到敵方的窯爐 (Kiln) 將其火焰澆熄。與此同時，玩家也必須阻止對手對自家的窯爐做同樣的事。

捏陶兼幹架？Double Fine新作《Kiln》登場：充滿創意的「陶藝大亂鬥」，做完盤子直接砸向對手

有趣的是，玩家在創造階段捏出的「形狀」，將直接影響戰鬥性能。不同類型的容器擁有不同攻擊方式與防禦能力，因此團隊中需要有不同形狀的陶器來進行戰術搭配，看是要當個耐打的大水缸坦克，還是靈活的小碟子刺客，全看玩家的捏陶手藝。

上市資訊

• 平台：Xbox Series X|S、PlayStation 5、Steam。

• 服務：首發加入 Game Pass Ultimate 與 Xbox Cloud Gaming。

• 發售日：2026年春季。

