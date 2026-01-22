CLdN推新航線 1/25啟航

根據英國航運相關網站表示，歐洲航運公司Compagnie Luxembourgeoisede Navigation（下稱CLdN）宣布，將於本（一）月二十五日（週日）開辦全新每週貨櫃航運服務，連接荷蘭港口鹿特丹（Port of Rotterdam）及葡萄牙港口波爾圖（Port of Leixoes/Porto），以回應客戶對該航線不斷成長的貨運需求。

這項新推出的貨櫃航線，將補充CLdN現有每週兩班往返「滾裝／滾卸（RoRo）」航行服務，該服務目前由鹿特丹／澤布呂赫港（Zee-brugge）至波爾圖間運作。LoLo貨櫃船與RoRo船在同一長距離航線上並行營運，能為客戶提供更大運力、更靈活的選擇，並提升整體航程頻率。

廣告 廣告

CLdN指出，此次結合LoLo與RoRo的混合模式不僅拓展運輸選擇，也有助進一步降低每單位貨物的二氧化碳排放量，符合公司在二○二四年公布的策略計畫，朝向高效率、低碳的航運服務發展。

新航線開航後，CLdN將於未來幾日內向客戶公布完整每週班次時間表與港區碼頭細節，以便船公司、貨主及物流商進行安排與預訂。

另，CLdN之前已積極擴展多條歐洲區域貨櫃及滾裝航線，包括與鹿特丹港相關的配送網絡與其他核心港口間的連結，此次新增的鹿特丹─波爾圖航線，將進一步加強該公司在歐洲西南地區的服務布局。