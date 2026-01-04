還記得先前那個讓iPhone裝上實體鍵盤保護殼的英國新創品牌Clicks嗎？在今年的CES 2026上，他們玩得更大了。

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

Clicks稍早發表旗下首款智慧型手機——Clicks Communicator。這款手機充滿了濃濃的復古情懷，不僅擁有實體QWERTY鍵盤，更喊出「Communication, not consumption」 (專注溝通，而非內容消費)的口號，定位為使用者的「第二支手機」。

此外，Clicks也同步推出一款通用的磁吸鍵盤配件Power Keyboard。

Clicks Communicator：現代靈魂的黑莓機

Communicator的外型讓人一眼就聯想到當年的BlackBerry或Palm Treo。它採用了一塊4吋OLED螢幕，下方則是經典的實體鍵盤。為了強調作為「通訊專用機」的定位，它在規格上保留了許多老玩家懷念的配置：

• 3.5mm 耳機孔

• micro SD記憶卡擴充 (最高支援2TB)

• 實體指紋辨識 (整合在空白鍵中)

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

系統運行最新的Android 16，並支援硬體級加密。雖然官方希望你少用它滑社群軟體，但相機規格並不馬虎，配備5000萬畫素主鏡頭與2400萬畫素前鏡頭。連線能力包含NFC (支援Google Pay)、藍牙與Wi-Fi，內建4000mAh電池容量，並且支援無線充電。

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

最有趣的小巧思是「Signal LED」，這是一個可客製化的呼吸燈，讓使用者不用點亮螢幕，光看燈號顏色就知道是誰傳訊息或是哪個App的通知，大幅減少數位干擾。

售價與上市資訊：Communicator目前開放預訂，早鳥價為 399 美元 (約新台幣1.28萬元)，2月27日後將恢復原價499美元。

Power Keyboard：磁吸合體，致敬Sidekick

除了手機，Clicks也回應了廣大非iPhone用戶的需求，推出了通用的Power Keyboard。

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

這款鍵盤不再是保護殼形式，而是透過MagSafe或Qi2磁吸在手機背蓋上，內建2150mAh電池容量，在打字的同時也能為手機補電。最酷的是，它的支架設計允許手機橫向或直向吸附，橫向使用時，整體造型像極了當年的神機T-Mobile Sidekick。

Clicks不只做鍵盤殼！首款手機「Communicator」致敬黑莓，還有磁吸式Power Keyboard保護殼配件

由於採用藍牙連線，Power Keyboard支援iOS裝置與Android手機，甚至連平板、智慧電視或VR頭戴裝置都能使用。

售價與上市資訊：Power Keyboard於1月2日開放預購，早鳥價80美元 (約新台幣2500元)，正式售價為110美元，預計今年春季出貨。

