微軟稍早公布其2026財年第一季財報，其中受惠於雲端與AI業務需求增長，使得整體營收達777億美元，相比去年同期增加18%，營利則達380億美元，相比去年同期增加24%，雖然受到OpenAI投資虧損31億美元影響，但淨利整體仍有12%增幅表現。

雲端與AI推動微軟財報營收增加18%，更透露OpenAI上季淨虧損可能高達115億美元

而微軟以權益法 (equity accounting method) 認列其對OpenAI的投資，在財報內容間透露OpenAI在截至9月30日的季度中，可能面臨高達115億美元的高額虧損。

其以微軟持股27%比例、認列虧損31億美元作計算，進而推估OpenAI在上一季內的虧損金額。不過，OpenAI並未對此做出回應，而微軟方面仍持續展現其投資承諾，看好其長期發展潛力。

至於OpenAI日前宣布完成重組為「公益公司」時，說明微軟持有新公益公司27%股份，價值約1350億美元，更意味OpenAI營利部門的總市場估值已經高達5000億美元。

持續擴大AI投資，把握巨大機遇

微軟執行長Satya Nadella表示：「我們的全球規模雲端與AI工廠，結合跨高價值領域的Copilot服務，推動廣泛的擴散與真實世界的影響力。這就是我們持續增加在AI領域的資本與人才投資，以應對未來巨大機遇的原因。」

而財務長Amy Hood強調，本財年的強勁開局反映了客戶對於微軟差異化平台持續增長的需求。此外，微軟在本季透過股息與股票回購，向股東返還了 107 億美元。

雲端業務依舊強勁，Azure營收年增40%

從各部門營收來看，雲端業務依舊是推動微軟增長的核心引擎：

• Microsoft Cloud (微軟雲端)：

總營收達 491 億美元，年增 26% (恆定匯率下增 25%)。

商業剩餘履約義務 (Commercial remaining performance obligation) 大幅增長 51%，達到 3920 億美元。

• Intelligent Cloud (智慧雲端)：

營收 309 億美元，年增 28%。

其中「Azure 與其他雲端服務」營收年增 40% (恆定匯率下增 39%)，持續高速增長。

• Productivity and Business Processes (生產力與業務流程)：

營收 330 億美元，年增 17%。

Microsoft 365 商用雲營收年增 17%。

Microsoft 365 消費者雲營收年增 26%。

LinkedIn 營收年增 10%。

Dynamics 365 營收年增 18%。

• More Personal Computing (個人運算)：

營收 138 億美元，年增 4%，顯示 PC 市場需求回穩。

Windows OEM 與裝置營收年增 6%。

Xbox 內容與服務營收僅年增 1% (恆定匯率下持平)。

搜尋與新聞廣告營收 (不含流量獲取成本) 年增 16%。

