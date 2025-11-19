Cloudflare全球大當機 官方親說明出事主因：處理流量時內部故障
【緯來新聞網】全球網路服務供應商Cloudflare於台灣時間11月18日晚間遭遇大規模技術異常，導致多個熱門網站短暫無法存取，包括社群平台X、對話型AI工具ChatGPT，以及Google等，影響範圍廣泛，引發使用者熱烈討論。
Cloudflare全球大當機。（圖／AP NEWS提供）
事發期間，大量使用者透過Google搜尋「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」來尋求解方，該搜尋關鍵字點擊次數超過5萬次，顯示這次事件對用戶體驗造成明顯困擾。
Cloudflare指出，事故主因是來自一份自動建立的設定檔，該檔案原本設計用來應對潛在資安威脅，但因內容過於龐大，最終在處理流量時觸發內部系統故障，進而導致全球部分連線中斷。公司已於稍早完成修復程序，並表示目前並無跡象顯示這次事件與駭客入侵或惡意行動有關。
雖然大多數服務現已恢復正常，但Cloudflare提醒部分使用者可能仍會短暫遇到操作上的不便。Cloudflare技術長戴恩·柯奈特（Dane Knecht）透過X平台公開致歉，承認這起失誤對客戶及整體網路造成了不小影響。他強調目前問題已排除，團隊也在檢討相關流程。
根據網站Downdetector提供的監測數據，除上述平台外，熱門線上遊戲《英雄聯盟》以及OpenAI旗下其他服務也曾受到波及。Cloudflare總部設於舊金山，據稱掌管全球約五分之一的網路流量，致力於提供網路防護及穩定性相關解決方案。
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
才用1個月！ i17宇宙橙「褪成粉」 果迷哀號：機王
iPhone 17 Pro系列「宇宙橙」人氣高，不過卻有果迷入手不到一個月，拆下手機殼後發現鏡頭旁竟然褪成粉色，讓果迷好傻眼，後來直營店則是免費幫換背板。專家分析除了可以包膜或裝殼之外，也盡量不要用強烈化學成分的清潔用品。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech ・ 1 天前
iPhone容量一下就爆？4招教你刪除系統資料 一秒找回「儲存空間」
許多手機（特別是iPhone）常會出現「系統資料」（或稱System Data、Other、其他資料）占用越來越大的狀況，甚至動輒好幾GB，而究竟該如何清除沒用的資料，增加手機容量？《鏡報新聞網》編輯整理出4大方法，教你一秒找回儲存空間。鏡報 ・ 1 天前
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 13 小時前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」EBC東森新聞 ・ 21 小時前
Y拍二手手機鑑價：電池健康度、品相與轉售價值全攻略
在 Yahoo 拍賣平台上，二手手機的交易總是充滿了機會與風險。對於買家來說，最怕的就是花大錢買到「虛有其表」的機子，結果入手後才發現電池續航力差、外觀瑕疵多，導致未來想轉手時，手機的轉售價值（俗稱的殘值）大打折扣。Yahoo好好買 ・ 58 分鐘前
史努比魅力注入Sandisk PHILIPS FunCube 3.0上市
為慶《花生漫畫》（Peanuts）75 週年，Sandisk 攜手全球最紅狗狗「史努比」，推出全新產品系列，其中包含限量版行動固態硬碟與 Phone Drive 雙用隨身碟。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「普發1萬」當心+881開頭電話！防詐業者示警：詐團假冒政府、郵局
近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，昨日（11/17）起，民眾已經可以持提款卡至全台ATM領現，11/24起將開放郵局領現。防詐業者近日觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話；多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，業者提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。太報 ・ 20 小時前
iPhone實體鍵恐走入歷史！傳蘋果將推可觸控保護殼
【記者趙筱文／台北報導】Apple傳出正研發全新「可觸控保護殼」，未來可能讓iPhone Pro具備第二觸控介面，被視為取代實體按鍵的潛在方案，外界關注是否將成為下一波設計變革。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
Mac Pro 傳被蘋果「邊緣化」？外媒：Mac Pro 在 2026 年可能不會有重大更新
Apple 蘋果旗艦桌機 Mac Pro 的前景再度亮起紅燈！根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 最新爆料，Mac Pro 桌上型電腦的開發計劃已經三嘻行動哇 ・ 1 天前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！
【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善蘋果迷 ・ 23 小時前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 1 天前
電信三雄攻影視內容 OTT訂閱數告捷
（中央社記者江明晏台北18日電）電信三雄積極布局本土影視內容與平台，受惠雙11購物節優惠活動，旗下OTT訂閱數告捷，中華電信Hami Video促案訂閱數翻倍成長；遠傳FriDay影音雙11銷售業績年成長1.6倍，新註冊會員增逾2倍；台灣大哥大MyVideo年訂閱用戶數月成長3倍。中央社 ・ 17 小時前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 1 天前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 22 小時前
蘋果用戶注意！LINE官方示警1功能卡了 解決方法曝光
蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。中時新聞網 ・ 3 小時前
DJI Osmo Action 6 登場：運動相機也玩方形感光器和可變光圈
今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。Yahoo Tech ・ 5 天前