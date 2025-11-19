Cloudflare全球大當機 官方親說明出事主因：處理流量時內部故障

【緯來新聞網】全球網路服務供應商Cloudflare於台灣時間11月18日晚間遭遇大規模技術異常，導致多個熱門網站短暫無法存取，包括社群平台X、對話型AI工具ChatGPT，以及Google等，影響範圍廣泛，引發使用者熱烈討論。

Cloudflare全球大當機。（圖／AP NEWS提供）

事發期間，大量使用者透過Google搜尋「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」來尋求解方，該搜尋關鍵字點擊次數超過5萬次，顯示這次事件對用戶體驗造成明顯困擾。



Cloudflare指出，事故主因是來自一份自動建立的設定檔，該檔案原本設計用來應對潛在資安威脅，但因內容過於龐大，最終在處理流量時觸發內部系統故障，進而導致全球部分連線中斷。公司已於稍早完成修復程序，並表示目前並無跡象顯示這次事件與駭客入侵或惡意行動有關。



雖然大多數服務現已恢復正常，但Cloudflare提醒部分使用者可能仍會短暫遇到操作上的不便。Cloudflare技術長戴恩·柯奈特（Dane Knecht）透過X平台公開致歉，承認這起失誤對客戶及整體網路造成了不小影響。他強調目前問題已排除，團隊也在檢討相關流程。



根據網站Downdetector提供的監測數據，除上述平台外，熱門線上遊戲《英雄聯盟》以及OpenAI旗下其他服務也曾受到波及。Cloudflare總部設於舊金山，據稱掌管全球約五分之一的網路流量，致力於提供網路防護及穩定性相關解決方案。

