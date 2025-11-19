Cloudflare全球大當機！技術長親揭原因 公開致歉「辜負大家」

即時中心／廖予瑄報導

網路服務公司Cloudflare昨（18）晚發生大當機，導致全球許多網站無法使用，直到今（19）日凌晨完成修復。對此，Cloudflare技術長奈克特（Dane Knecht）稍早在社群平台X上發文致歉，親曝當機原因為「例行設定變更引發連鎖反應」，並強調不是遭受攻擊，「我們辜負了客戶以及所有的網路使用者。」









Cloudflare昨晚發生大規模當機，導致全球使用該服務的網站都無法順利連線，包括ChatGPT、X、Shopify等，就連登記行政院普發現金一萬的網站也都受到影響；而當機事故一直到今日凌晨才被修復。

對此，奈克特也公開致歉，他坦言，因Cloudflare故障，而辜負了客戶和整個網路，對於依賴Cloudflare服務的網站、企業和組織所造成的影響，「我深感抱歉。」

奈克特說明，在公司進行例行配置變更後，其中一個底層服務所潛在的漏洞開始崩潰，並導致網路及其他服務的效能大規模下降，他也強調，「不是受到網路攻擊」；此外，公司也計劃在幾個小時後，發布更詳細的分析報告，「此次故障所造成的影響、解決時間都是不可接受的，我們已經在著手確保此類事件不再發生，但我知道它確實造成了不小的損失」。最後，他也重申，「將竭盡全力重新贏得客戶們的信任。」





奈克特發文公開致歉。（圖／擷取自X）









