Cloudflare全球大當機！普發現金網站也掛點 故障原因曝光

[Newtalk新聞] 台灣時間晚間7點左右，全球發生網路大當機災情，包含社群平台X、ChatGPT、Perplexity、X（前身為 Twitter）、Spotify 和 Gemini 等服務皆受到此次中斷的波及。歷經數個小時後才陸續恢復服務。Cloudflare的當機原因也曝光。

根據路透報導，位於舊金山的Cloudflare公司表示，這起故障從美國東部時間早上 6 點 30 分左右開始，是由一個自動生成的設定檔案引起，該檔案是在管理潛在的安全威脅。

公司表示，該檔案過大，導致處理多個 Cloudflare 服務流量的軟體系統崩潰。 Cloudflare 的網路處理著大約五分之一的網路流量。

該公司表示，「沒有證據顯示這是攻擊或惡意活動造成的」。該公司經營全球最大的網路之一，透過保護網站和應用程式免受流量激增和網路攻擊，幫助它們加載更快、維持在線。

Cloudflare技術長柯奈特（Dane Knecht）在X上發文表示，「今天稍早，我們讓客戶與大範圍網路失望了，因為Cloudflare網路發生問題，衝擊仰賴我們的大量網路流量」，現在問題已解決。

