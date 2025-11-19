Cloudflare全球大當機 社群、ChatGPT都不能用 普發1萬官網也受影響
網路服務供應商Cloudflare昨日（11/18）出現全球大當機災情，多個社群或網站都無法使用或登入，就連普發現金的官網（10000.gov.tw）也受到影響。數發部在相關事故傳出後立刻說明情況，並強調網站已恢復正常運作。
昨日晚間出現大量社群、網站當機通報，包括社群平台X、臉書、IG、ChatGPT、英雄聯盟（LOL）都傳出無法正常運行的狀況，就連負責監測網路服務狀況的網站DownDetector也遭到波及。據路透社報導，Cloudflare說明發生異常的起因是一份自動生成、且用於管理潛在安全威脅的設定檔。
Cloudflare進一步說明，由於該設定檔變得過於龐大，導致處理多項Cloudflare服務流量的軟體系統癱瘓，先前已開始調查並著手修理，但在全球服務恢復期間，部分客戶仍可能會受到影響，目前還沒有證據顯示這起事件是被攻擊或因惡意行為所致。
針對普發現金官網也受影響，數發部表示，晚間7時48分因Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務的網站受到影響。數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施。
數發部強調，普發現金網站雖因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，若遇到網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或使用ATM領現方式領取普發現金。隔一段時間後，最新消息指出普發一萬官網已可正常使用。
Cloudflare處理全球約五分之一的網路流量，負責加速網站及應用程式的運作，同時提供防禦流量暴增和網路攻擊的技術支持。針對此次故障，技術長柯奈特（Dane Knecht）也在X發表聲明，向受影響的客戶致歉，直言這次技術問題讓依賴Cloudflare服務的廣大用戶受挫，但目前問題已完全排除。
外國客頻頻棄單...銀座百年和菓子店好無奈 曝台人超暖舉動
日中互槓！大阪知事嗆：不參加薛劍活動 自民黨議員喊「他留日本沒好處」
大師兄深夜7點反擊！喊話館長直播對決：這局不是你倒就是我倒
