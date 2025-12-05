Cloudflare再傳服務中斷！多個網站受影響

▲網路基礎設施公司Cloudflare今（5）日又傳出服務中斷，大規模故障導致許多網站受到影響，包括Canva和Downdetector等網路服務無法存取。（圖/達志影像/美聯社）

[NOWnews今日新聞] 網路基礎設施公司Cloudflare今（5）日又傳出服務中斷，大規模故障導致許多網站受到影響，包括Canva和Downdetector等網路服務無法存取，Cloudflare表示已認知問題並進行修復，目前正在監控修復效果。

根據《Times Now》報導，不到一個月前才發生大規模斷線故障的Cloudflare，再度遭遇問題，導致多家網站癱瘓。受影響的網站眾多，較知名的包括Canva、DownDetector、Quillbot、Crunchyroll、Zerodha等等。

廣告 廣告

▲Cloudflare表示，已認知問題並進行修復，目前正在監控修復效果。（圖／翻攝自Cloudflare官網）

Cloudflare表示，已認知問題並進行修復，目前正在監控修復效果，並持續展開相關調查。初步研判問題與Cloudflare控制面板及其相關API有關，使用Cloudflare控制面板或Cloudflare API的客戶，就有可能在連線時顯示錯誤訊息。

Cloudflare曾在11月18日發生大規模故障，導致全球約5分之1的網站癱瘓，包括社群平台X、ChatGPT、Spotify等知名社群平台與網路服務。當時就有專家認為，民眾最好做好應對更多網路中斷事故的準備，因為在數位網路服務體系越來越龐大的今天，這類事件未來恐將層出不窮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

公司們注意了！Slack將台灣通訊服務劃為中國 用戶資料受威脅

男爬奧地利最高峰丟包新手女友！留山頂6小時凍死 檢控過失殺人

影／習近平罕見陪馬克宏逛成都！共簽多份聯合聲明 未涉台灣議題