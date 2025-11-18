Cloudflare出包普發現金網站大當機！數發部：不影響民眾領取權益

國際資安商 Cloudflare 突發服務異常，導致普發現金網站（10000.gov.tw）連線不穩、無法開啟。 圖：翻攝網路

[Newtalk新聞] 全球知名內容傳遞網路服務供應商Cloudflare今（18）天晚間發生嚴重故障問題，導致全球大量網站瞬間癱瘓。這波災情也讓台灣許多網站無法開啟，其中也包括數位發展部的普發現金網站（10000.gov.tw）。數發部表示，民眾如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。

數發部說明，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，今晚7點48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響。影響部分政府重要網站運作，普發現金網站亦出現連線不穩定或無法正常開啟之情形，數發部已第一時間與Cloudflare官方聯繫。

數發部指出，數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。

