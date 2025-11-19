Cloudflare出包！X.GPT.普發現金網站全癱瘓

圖／shutterstock達志影像

美國網路基礎設施公司Cloudflare，18日發生故障，數以千計的用戶無法存取主要的網路平台，包括X和ChatGPT，甚至台灣的普發一萬元現金網站，也無法倖免。Cloudflare表示，其中一個負責管理潛在安全威脅的檔案過大，因此公司軟體無預警地癱瘓，目前公司的網路服務，已經全面恢復。而在10月，亞馬遜網路服務（AWS）和微軟Azure，也才出現大規模故障，全球網路服務供應，正在敲響警鐘。

在瀏覽器上，輸入ChatGPT和社群平台X網址，統統顯示Error 500，甚至普發1萬元現金的網站（10000.gov.tw）一樣無一倖免。全球的網路使用者，18日都碰上網路大當機，這一切都得追溯到負責處理世界上約五分之一網路流量的這個公司。

路透社記者：「(美國網路基礎設施公司)Cloudflare當掉，中斷數個主要網站的存取權限。公司表示，從美東時間早上6點40分開始，偵測到斷線情況，已著手修復，但即便服務恢復，還是有一些客戶可能會受影響。」

美國網路基礎設施公司Cloudflare，一向幫助網站和APP加速載入速度，和保持在線上。萬萬沒想到，公司其中一個負責管理潛在安全威脅的檔案，已經過大，軟體因此無預警癱瘓。

路透社記者：「馬斯克的X和ChatGPT開發商OpenAI，都未立即回覆置評請求。Cloudflare公司表示，沒有任何證據指向，中斷是由攻擊或者惡意活動所導向的。」

目前Cloudflare服務已經全面恢復。一天內Cloudflare股價下跌約2.83%。這是近期網路服務出包的最新一起。

上個月，亞馬遜網路服務（AWS）引起一場大規模混亂。

亞馬遜網路服務（AWS）廣告：「亞馬遜網路服務，是全球最全面和最廣泛應用的雲端平台。」

市占率高達三分之一的它，出現故障，導致數以千計的熱門網站和APP，都無法存取，包括Snapchat、電玩「要塞英雄」（Fortnite）和麥當勞APP等。

路透社記者：「這個問題，源自網域名稱系統(DNS)。這導致APP無法搜到AWS Dynamo DB API的正確位置，這是一個對儲存資料至關重要的雲端資料庫。這是自去年CrowdStrike故障，癱瘓全球醫院、銀行和機場以來，最標誌性的網路中斷。」

上個月，市占率其次的微軟（Microsoft）雲端平台Azure，一樣出現大規模故障。全球網路服務供應，正在敲響警鐘。

另一方面，AI泡沫則是一記美國市場正在敲響的警鐘。只不過，微軟（Microsoft）和輝達（Nvidia）企圖打消這層擔心，2家企業18日宣佈共同投資ChatGPT的主要對手，AI新創公司Anthropic。其中微軟出資50億美元，輝達則是100億美元，同時，Anthropic承諾未來將在微軟雲端平台Azure上，採購價值高達300億美元的運算能力。分析指出，這個合作，是持有OpenAI27%股份的微軟，還有輝達，試圖降低對OpenAI單一公司的依賴。

就如科技公司知道，雞蛋不能放在同個籃子裡，這個道理，正是避免AI泡沫的主軸。

牛津網路研究所（Oxford Internet Institute）教授 米特爾施泰特（Brent Mittelstadt）：「所謂的AI泡沫，我想，基本上就是一個對股市的預測，特別是美國股市，也包括全球市場。這指的是對美股七雄的預測，他們占據美國股市30%到35%的比例，它們遭大幅高估，市值可能突然下墜，也許是今天，也許是數周內，也可能永遠不會。誰知道呢？這就是泡沫。」

歐亞集團（Eurasia Group）高階分析師 芮納（Nick Reiners）：「你看到現在有近乎瘋狂的估值。比如前OpenAI高層穆拉提（Mira Murati），自己創一間新創公司，她甚至還沒說，這間公司是要做什麼的，但已經有投資人排隊要投資數十億進她的公司。這就是你會在泡沫中，看到的那種不理性的行徑。」

回顧1990年代末，市場對早期網路公司的熱情，讓它們的估值節節攀高，但到頭來，許多公司碰上收入有限和長期前景不佳，走向倒閉。華爾街正在引用當年網際網路泡沫（dot-com boom）的前車之鑒，示警不要重蹈覆轍。

