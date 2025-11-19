Cloudflare大崩潰 吳靜怡揭國安警訊：境外勢力干擾 推不在籍投票哪來的自信？

吳靜怡指出，Cloudflare大崩潰，全球資訊流量的單點脆弱，是真正的國安警訊，台灣是否足以抵擋任何境外勢力的干擾？各立委要推「不在籍投票」是哪來的自信？ 圖：取自吳靜怡臉書（資料照片）

[Newtalk新聞] 總部位於美國舊金山的網路基礎設施公司CloudflareCloudflare，18日晚間發生嚴重故障問題，導致全球大量網站瞬間癱瘓，這波災情也導致台灣許多網站無法開啟。對此，政治評論員吳靜怡今（19）日指出，Cloudflare大崩潰，全球資訊流量的單點脆弱，是真正的國安警訊，台灣是否足以抵擋任何境外勢力的干擾？各立委要推「不在籍投票」是哪來的自信？

吳靜怡發文表示，Cloudflare大崩潰，連台灣近期最多人同時上線的「普發一萬元現金登記網站」都徹底陷入無法登入的混亂，而中斷原因並非外部攻擊，而是 Cloudflare內部的一個配置檔案過大，導致流量處理系統崩潰，這事件凸顯現代網路高度依賴少數雲端服務提供者的風險，一旦出問題恐造成連鎖效應，影響全球用戶的日常生活和商業運作。

廣告 廣告

「台灣是全球面對網路攻擊、資訊滲透最密集的國家之一」，吳靜怡直言，若Cloudflare這種事故不是意外，而是被操縱時，像是選舉開票當天？後果將不是「卡一下而已」，而可能是社會混亂、信任崩盤，甚至被外部勢力利用來操弄輿論。

她強調，Cloudflare的全球癱瘓事件也讓大家知道，台灣的公共數位系統沒有足夠韌性，單一企業能癱瘓全球，這本身就是結構風險，遇到選舉、國安事件，脆弱性可能被放大成政治災難，台灣許多網站將流量服務交給國外公司，但必須有備援機制，政府應該要有跨雲、跨國、在地化的鏡像系統，任何重大服務都應有「國內緊急入口」，必要時能自動切換，不該讓單一國外廠商卡住全台。

「各立委要推『不在籍投票』前，是不是要確認台灣已經有足夠資訊技術韌性和環境足以抵擋任何境外勢力的干擾？」吳靜怡直言，真是哪來的自信？

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Cloudflare全球大當機！普發現金網站也掛點 故障原因曝光

黃國昌涉貪風暴擴大 週刊爆凱思國際資金回流黃口袋 金源疑來自中國