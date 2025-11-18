Cloudflare大當機！連不上社群平台ChatGPT 故障原因曝光

Cloudflare出現異常，全球大當機。

網路基礎設施公司Cloudflare昨晚（18日）當機，網友哀鴻遍野，不僅社群平台掛了，也連不上ChatGPT，出現「內部伺服器錯誤」畫面，經緊急搶修，已經恢復正常。（請聽AI報導）

Cloudflare昨晚先發公告，內部服務故障正全力恢復，但災情迅速蔓延，由於客戶涵蓋全球科技巨頭，金融機構與政府單位，許多網友表示無法連上網站，線上遊戲英雄聯盟也遭波及。

最後花了6個小時修好，今天凌晨恢復正常，據了解，故障原因跟一份自動生成且用於管理潛在安全威脅的設定檔有關，因為異常增大，造成負責流量分配的系統當機，公司強調沒有證據顯示與網路攻擊或惡意活動有關。

Cloudflare處理全球五分之一網路流量，標榜讓網站更快更安全更穩定，在三百多個城市設有節點，讓讀取速度大幅提升，也是網站的第一道防線，能夠自動攔截惡意流量。

針對全球大當機，技術長柯奈特發文表示，我們讓客戶失望了。（以上新聞由曾武清編輯，AI播報）