Cloudflare幫盜版傳播？全球大當機後又遭重擊 「出版巨頭怒控告」法院判賠1億
全球網路基礎設施龍頭Cloudflare昨（18日）發生大規模故障，短時間內癱瘓世界各地大量網站，包括X、ChatGPT、Spotify與台灣普發現金平台。隔日，日本東京地方法院又裁定Cloudflare涉及盜版漫畫傳播，需賠償5.06億日圓，引發「技術事故＋法律重判」的雙重衝擊。
出版四天王聯手提告 Cloudflare遭控成盜版「加速器」
據日本《產經新聞》報導，講談社、集英社、小學館、角川書店等主要出版商共同起訴 Cloudflare，指控其 CDN（內容傳遞網路）服務加速盜版網站內容傳遞，使大量使用者得以輕易瀏覽《ONE PIECE》《進擊的巨人》等知名漫畫的侵權版本。
日本出版商為什麼控告Cloudflare？盜版漫畫是如何透過CDN傳播的？
法院審理指出，Cloudflare與多家大型盜版網站簽訂合約後，透過日本境內伺服器傳送侵權內容，使版權方蒙受損失，最終由審判長高橋彩裁定Cloudflare需支付5.06億日圓（約新台幣1億元）賠償。
全球1/5網站一度癱瘓 Cloudflare CTO認錯：影響程度「不可接受」
就在判決前一天，Cloudflare才因一次配置更新引發連鎖錯誤，導致大規模服務降級。根據《每日郵報》，故障於美東時間18日上午6時48分被偵測，數百萬使用者瞬間斷線，系統斷續維修近6小時才恢復。
受影響的平台包括X（原Twitter）、ChatGPT、Spotify、多州交通與緊急管理系統以及部分企業網站與金融服務。
Cloudflare技術長奈克特（Dane Knecht）公開致歉，承認：「我們辜負了客戶和整個網際網路，影響程度與修復時間完全無法接受。」
真是「更新意外」？資安專家：備援水準不應允許此規模故障
官方說法指，當機源於例行性配置更新，而非網路攻擊。但資深資安專家奈特（James Knight）表示懷疑，認為大型網路供應商具備高冗餘系統，「正常情況下不應因一次更新就大規模癱瘓。」
奈特強調，這種規模的故障通常會引發更多安全疑慮，尤其是在全球企業高度依賴Cloudflare的情況下。
Cloudflare大當機背後是否存在資安漏洞？
Cloudflare的CDN與防護服務遍佈330個城市，用戶實際造訪 Uber、Zoom、LinkedIn等網站時，都會先通過Cloudflare的節點進行過濾與加速。這使Cloudflare成為全球網路的核心樞紐，但也成為攻擊者眼中的「超級目標」。
今年（2025）9 月，Cloudflare才公布成功攔截史上最大DDoS攻擊：駭客以每秒11.5 TB的速度轟擊35秒，相當於「每秒下載整個 Netflix 內容庫」。
AWS也曾「更新造成斷線」 是否真是巧合？
值得注意的是，Cloudflare 當機前不久，亞馬遜AWS也因系統更新引發大面積連線問題。分析公司CyberCube估計AWS當機損失高達5.81億美元（約新台幣181億）。
兩大雲端巨頭在短期內皆爆出「更新意外」，也讓外界更加關注背後是否存在其他更深層的風險。
