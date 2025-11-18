Cloudflare技術故障「全球大當機」ChatGPT、X、政府網站都掛了

網路公司Cloudflare今（18）天晚間技術故障導致全球出現大規模當機。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 網路公司Cloudflare今（18）天晚間技術故障導致全球出現大規模當機，包括X、ChatGPT、政府網站同時出現頁面無法載入的問題，此次故障也一度影響了專門追蹤網路全球當機情況的網站Down Detector，該網站顯示相關問題的報告量急劇上升，大量使用者陸續反映受影響情形。受故障影響的頁面通常伴隨提示，建議使用者稍候幾分鐘後重新嘗試。

綜合外媒報導，此次故障的影響從台灣時間7點30分開始擴大，使用Cloudflare服務的網站普遍顯示「Internal Server Error」錯誤訊息，或停留在「正在驗證您是否是人類」的畫面。據了解，這一異常情況與上個月AWS的技術問題導致的全球性網路亂流相似，Cloudflare目前正全力調查事故原因，後續狀況仍待更新。

總部位在舊金山的Cloudflare為提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支撐網站穩定、安全性。該公司在公告中表示，已發現到相關問題並著手調查，同時承諾將提供進一步詳細信息。目前Cloudflare尚未公布故障的具體原因或受影響的範圍，當機已波及多個依賴其技術的網站。

Cloudflare軟體受到全球大量公司採用，作為其網站和終端用戶間的某種緩衝，致力保護客戶的網站免於受到可能導致流量過載的攻擊。Cloudflare提供企業、電子商務平台、遊戲公司公司免於網路DDoS攻擊的服務，曾在2014年2月阻擋下史上最大規模的DDoS攻擊。

Cloudflare系統先前曾數次當機，2019年7月全球依賴Cloudflare的大量網站離線長達30分鐘，影響部落格平台Medium、聊天服務供應商Discord等。2022年6月Cloudflare也故障，影響其19個資料中心的流量，導致多個主要網站和服務基本上癱瘓，持續約一個半小時。

