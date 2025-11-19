Cloudflare故障全球大當機！資安專家揭疑點
[NOWnews今日新聞] 網路基礎設施公司Cloudflare昨（18）天發生大規模斷線故障，導致包括社群平台X、ChatGPT在內多個大型網路平台癱瘓，經過搶修後目前已經恢復正常。Cloudflare表示大當機是一份自動生成的設定檔，因規模出乎意料的龐大而導致處理Cloudflare多項服務流量的軟體系統崩潰。不過，有專家認為當機原因恐怕沒有Cloudflare所聲稱的那麼單純。
根據《每日郵報》報導，Cloudflare大故障導致全球約5分之1的網站癱瘓，這次斷線事件讓人不安，除了像X、ChatGPT、Spotify等知名社群平台與網路服務當機之外，連紐澤西州交通系統、紐約市緊急管理辦公室、法國國家鐵路公司等提供關鍵服務的官方機構也受到影響。
Cloudflare技術長奈克特（Dane Knecht）在X上解釋，這次當機是源於一次例行性的設定變更後，一個潛在的漏洞發生崩潰，導致Cloudflare的網路和其他服務出現大範圍效能下降。奈克特更特別強調這「不是」網路攻擊事件。
不過，資深資安專家奈特（James Knight）告訴《每日郵報》，「每當這種不太對勁的狀況發生，我都會非常懷疑」，因為這些大型網路公司通常擁有「超乎常理的冗餘備援」，且配置多重備份系統，而任何系統更新在正式上線前都會反覆測試。
奈特表示，雖然目前沒有證據顯示這是一起網路攻擊，但毫無疑問的是，充滿敵意的網路戰部隊與駭客確實非常強大，「可能是中國，他們試圖打壓企業以影響其利潤。也可能是俄羅斯，他們顯然對參與烏克蘭事務的人感興趣」。
奈特強調，既然大規模網路攻擊很可能被視為破壞美國國家安全和全球穩定，那麼美國政府就有充分的理由要求美國公司隱瞞相關情況。亞馬遜雲端服務（AWS）9月才發生大規模當機，當時亞馬遜的解釋也是源於一次更新系統的意外，跟這回Cloudflare的說法很類似。
奈特認為，民眾最好做好應對更多網路中斷事故的準備，「這類事情層出不窮」，無論是不是網路攻擊，奈特指出類似案件已經多次證明，「只要一個小環節出了問題，就能癱瘓整個系統」，而在數位網路服務體系越來越龐大的今天，期待所有環節永遠不會出錯似乎不太現實。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
比特幣一度跌破9萬美元大關！彭博示警：幣圈已陷入信心危機
Cloudflare是什麼？為何故障可以「癱瘓全球網路」 災情原由速懂
AI泡沫要破了？美股挫近500點、台積電ADR跌逾2% 輝達財報成變數
其他人也在看
Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。Yahoo Tech ・ 16 小時前
快訊／全球網路大當機！IG、臉書多網站傳癱瘓 初判原因曝光
今（18）日晚間，網路公司「Cloudflare」似乎發生技術異常，導致全球部分網站無法正常運作，其中包括X平台（原推特）、IG、臉書，甚至遊戲英雄聯盟等網站的訪客，都有收到錯誤訊息，顯示因Cloudflare問題而無法載入頁面。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
全球網站當機普發1萬官網也掛點 數發部緊急聯繫Cloudflare
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導提供全球各大內容傳遞網路（CDN）資安服務業者Cloudflare發生全球性服務中斷，造成包括政府單位、社群與影音平台網站大當機...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
當AI黑化....Claude遭中國駭客「策反」，協助主動滲透美國目標：一鍵發動攻擊、效率輾壓人類
美國AI新創公司Anthropic上週（14日）發布最新報告，揭露了人類歷史上第一起由AI大規模策劃並自主執行的網路間諜活動。Anthropic指出，該公司「高度確信」這場網路攻勢是由具有中國政府背景的駭客組織主使，成功「欺騙」並操縱了該公司以安全著稱的先進AI模型「Claude」，針對全球約三十個目標發動滲透攻擊，目標涵蓋大型科技公司、金融機構、化學製造商......風傳媒 ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 20 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 5 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
劉品言生了！ 曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言生了！她於19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們倆位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 19 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到
今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前