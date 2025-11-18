Cloudflare故障全球大當機 X、ChatGPT也受影響

網路公司Cloudflare技術故障全球出現大規模當機，包括X、ChatGPT、政府網站等使用者普遍都遭遇頁面無法載入的問題。路透社報導，美東時間約18日上午6時40分，Cloudflare在其系統狀態頁面指出正調查相關問題。目前尚不清楚Cloudflare當機與X平台、ChatGPT當機是否相關。

Cloudflare表示：「我們正努力了解問題影響範圍並積極排除中，更多最新資訊將盡快公布。」

此次故障的影響從台灣時間7時30分開始擴大，使用Cloudflare服務的網站普遍顯示「Internal Server Error」錯誤訊息，或停留在「正在驗證您是否是人類」的畫面。Cloudflare目前正全力調查事故原因，後續狀況仍待更新。

Cloudflare為提供網路基礎設施服務的公司，技術廣泛支撐網站穩定、安全性。該公司在公告中表示，已發現到相關問題並著手調查，同時承諾將提供進一步詳細信息。目前Cloudflare尚未公布故障的具體原因或受影響的範圍，當機已波及多個依賴其技術的網站。

此次故障也一度影響了專門追蹤網路全球當機情況的網站Down Detector，該網站顯示相關問題的報告量急劇上升，大量使用者陸續反映受影響情形。受故障影響的頁面通常伴隨提示，建議使用者稍候幾分鐘後重新嘗試。

斷線問題追蹤網站Downdetector的資料顯示，數以千計的美國用戶今天無法使用富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X。路透社報導，根據Downdetector，截至美東時間上午6時51分，已有5600多件X平台異常的通報。Downdetector透過整合多方來源的狀態回報，來追蹤服務中斷情形。