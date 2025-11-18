Cloudflare故障全球連線異常 官方說明原因了

Cloudflare昨晚出現故障。（圖／達志／美聯社）

全球網路基礎設施服務商Cloudflare於台灣時間11月18日晚間出現重大技術故障，導致包括社群平台X、聊天機器人ChatGPT、Google等多個知名網站無法正常載入，引發用戶廣泛關注。目前，Cloudflare已經恢復服務。

此次故障發生後，有大量網友在Google熱搜輸入「請解除封鎖 challenges.cloudflare.com以繼續」，該關鍵字搜尋次數目前已突破5萬次，顯示此事件對使用者造成明顯困擾。

Cloudflare稍早已修復問題，但期間數以千計的用戶受影響。該公司總部位於美國舊金山，服務涵蓋全球約五分之一的網路流量，專門提供網路穩定性與安全防護。

Cloudflare解釋，故障起因於一份自動生成的設定檔。該設定檔原用於管理潛在安全威脅，但由於檔案規模異常龐大，最終導致多項內部系統處理流量時發生故障，引發大規模斷線異常。

該公司強調，目前尚無跡象顯示此次事件與外部攻擊或惡意行為有關。Cloudflare表示，雖然全球服務大致恢復，但部分客戶可能仍會短暫遭遇使用上的不便。

Cloudflare技術長柯奈特（Dane Knecht）透過X平台發文致歉，表示「今天稍早我們讓客戶以及更廣泛的網路失望了，Cloudflare網路的問題衝擊了大量依賴我們的流量」。他補充指出，相關問題目前已經排除。

根據網站Downdetector的監測資料，除了X與ChatGPT外，電玩《英雄聯盟》以及Google、OpenAI等也有部分服務受到波及。

