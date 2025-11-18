Cloudflare故障釀全球網站大當機！普發一萬網站也受害 數發部回應了

國際網路資安服務商Cloudflare今（18日）晚發生故障，導致全球網站大當機，連普發現金一萬元的網站也受害。（圖／翻攝自普發現金網站）

國際網路資安服務商Cloudflare今（18日）晚發生故障，導致全球網站大當機，連普發現金一萬元的網站也受害。對此，數發部強調已與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

數發部今（18）日表示，今日晚間7點48分國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，導致全球使用Cloudflare網路資安服務之網站受到影響，也影響部分政府重要網站運作。

數發部說，普發現金網站（10000.gov.tw）亦出現連線不穩定或無法正常開啟之情形。數發部正與Cloudflare釐清問題根因、影響範圍與緊急應處措施。而數發部也在第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統之穩定運作。

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取普發現金的權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩情形，可稍後再重新嘗試，或是使用ATM領現方式領取普發現金。



