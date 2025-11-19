Cloudflare故障釀全球網路大亂！技術長道歉揭原因 專家揭疑點
全球約五分之一網站依賴的網路基礎服務商Cloudflare，18日發生大規模故障，引發全球網路大亂，包括 X（原 Twitter）、ChatGPT、Spotify、Shopify 等主要服務全部卡頓；部分公共機構如紐澤西交通系統、紐約市緊急管理部門以及法國國家鐵路公司（SNCF）也受影響。這起事件突顯全球網路對單一企業的高度依賴，引發安全疑慮。
《每日郵報》報導，事故於美東時間上午6時48分被偵測，用戶陸續回報連線困難。Cloudflare於9時42分宣布已「實施修復」，並於中午前完全恢復服務。Cloudflare技術長奈克特（Dane Knecht）罕見公開道歉，坦承公司「辜負了客戶與整個網際網路」，並表示此次事故造成的影響與修復時間「不可接受」。公司將原因歸咎於「例行設定變更引發連鎖反應」，強調並非遭受攻擊。
然而，對Cloudflare的說法，資安界出現不同解讀。Digital Warfare高級主管奈特（James Knight）就對「例行設定導致全面癱瘓」的說法存疑，直言「這聽起來不太對勁。」奈特擁有30年資安經驗，曾從事高度機密的「倫理駭客」工作。他指出，Cloudflare等級的企業通常具備極高冗餘機制，即使某個環節失效，「也不應該讓整個全球系統倒下」。
奈特進一步表示，這類大型網路公司的更新流程，通常會在多個測試環境中反覆驗證，不可能直接造成全球大面積故障。他並強調，即便目前沒有證據顯示Cloudflare遭到攻擊，但規模如此巨大且快速蔓延的故障，「必然會讓資安界提高警覺」。
奈特補充，全球網路正面臨越來越複雜的威脅環境，而Cloudflare的「門戶角色」意味著一旦出現異常，「其影響並非單一企業，而是整個網際網路的共同問題」。目前Cloudflare雖已恢復正常，但事件暴露全球網路基礎架構的集中風險，也讓外界再度關注大型網路服務商是否承受著難以承擔的單點失效壓力。
