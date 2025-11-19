Cloudflare故障「X、ChatGPT通通不能用」 官方：恢復服務

▲ 示意圖／取自photo-ac

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網路公司Cloudflare今(19)日凌晨發生技術故障，導致全球大規模當機，許多人紛紛抱怨不能使用社群平台X、聊天機器人ChatGPT等網站。對此，該公司透露事故由一個自動生成的配置文件引起，因文件過大，導致處理多個Cloudflare服務流量的軟體系統崩潰，技術長Dane Knecht稍早也表示問題已解決，全面恢復服務。

根據路透社報導，Cloudflare是經營全球最大的網路之一，透過保護網站和應用程式免受流量激增和網路攻擊，幫助它們加載更快、保持在線，但突然發生故障，導致數千人無法存取X和ChatGPT等網路平台。

Cloudflare指出，故障從美國東部時間早上6點30分左右開始，因一個自動生成的配置文件而引起，該文件旨在管理潛在的安全威脅，由於文件過大，導致處理多個 Cloudflare服務流量的軟體系統崩潰，而Cloudflare的網路處理著大約五分之一的網路流量。

Cloudflare表示，已展開調查並部署修復程序，目前服務仍在全球範圍內恢復中，並指出「沒有證據顯示這是攻擊或惡意活動造成」；Dane Knecht也在X發文表示，目前已解決問題。

