Cloudflare故障「X、ChatGPT通通不能用」 官方：恢復服務

▲ 示意圖／取自photo-ac

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網路公司Cloudflare今(19)日凌晨發生技術故障，導致全球大規模當機，許多人紛紛抱怨不能使用社群平台X、聊天機器人ChatGPT等網站。對此，該公司透露事故由一個自動生成的配置文件引起，因文件過大，導致處理多個Cloudflare服務流量的軟體系統崩潰，技術長Dane Knecht稍早也表示問題已解決，全面恢復服務。

根據路透社報導，Cloudflare是經營全球最大的網路之一，透過保護網站和應用程式免受流量激增和網路攻擊，幫助它們加載更快、保持在線，但突然發生故障，導致數千人無法存取X和ChatGPT等網路平台。

Cloudflare指出，故障從美國東部時間早上6點30分左右開始，因一個自動生成的配置文件而引起，該文件旨在管理潛在的安全威脅，由於文件過大，導致處理多個 Cloudflare服務流量的軟體系統崩潰，而Cloudflare的網路處理著大約五分之一的網路流量。

Cloudflare表示，已展開調查並部署修復程序，目前服務仍在全球範圍內恢復中，並指出「沒有證據顯示這是攻擊或惡意活動造成」；Dane Knecht也在X發文表示，目前已解決問題。

iPhone 17 Pro系列「宇宙橙」人氣高，不過卻有果迷入手不到一個月，拆下手機殼後發現鏡頭旁竟然褪成粉色，讓果迷好傻眼，後來直營店則是免費幫換背板。專家分析除了可以包膜或裝殼之外，也盡量不要用強烈化學成分的清潔用品。

日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。

許多手機（特別是iPhone）常會出現「系統資料」（或稱System Data、Other、其他資料）占用越來越大的狀況，甚至動輒好幾GB，而究竟該如何清除沒用的資料，增加手機容量？《鏡報新聞網》編輯整理出4大方法，教你一秒找回儲存空間。

互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。

人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。

為慶《花生漫畫》（Peanuts）75 週年，Sandisk 攜手全球最紅狗狗「史努比」，推出全新產品系列，其中包含限量版行動固態硬碟與 Phone Drive 雙用隨身碟。

近期「普發一萬元」補助成為全民焦點，昨日（11/17）起，民眾已經可以持提款卡至全台ATM領現，11/24起將開放郵局領現。防詐業者近日觀察，詐騙集團正透過+881開頭的境外衛星系統，大量撥打假冒政府與郵局的詐騙電話；多以「補助入帳異常」、「冒用身分代領」、「郵局通知確認資料」等話術誘騙民眾提供個資，業者提醒民眾高度警覺，避免在領取補助之餘，誤入詐騙陷阱。

【記者趙筱文／台北報導】Apple傳出正研發全新「可觸控保護殼」，未來可能讓iPhone Pro具備第二觸控介面，被視為取代實體按鍵的潛在方案，外界關注是否將成為下一波設計變革。

（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

Apple 蘋果旗艦桌機 Mac Pro 的前景再度亮起紅燈！根據《彭博社》科技記者 Mark Gurman 最新爆料，Mac Pro 桌上型電腦的開發計劃已經

此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。

【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善

OPPO稍早更新旗下銷量主力機種Reno系列，正式推出包含Reno15與Reno15 Pro兩款設計的Reno15系列機種。此次新機外觀導入了獨特的「星光蝴蝶結」設計，全系列搭載聯發科天璣8450處理器、2億畫素主鏡頭，並且在軟體介面面加入Live Photo出圈拼圖的AI影像新玩法。

高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的N

（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。

（中央社記者江明晏台北18日電）電信三雄積極布局本土影視內容與平台，受惠雙11購物節優惠活動，旗下OTT訂閱數告捷，中華電信Hami Video促案訂閱數翻倍成長；遠傳FriDay影音雙11銷售業績年成長1.6倍，新註冊會員增逾2倍；台灣大哥大MyVideo年訂閱用戶數月成長3倍。

蘋果用戶的LINE近日傳出災情，在手機APP上，可能會出現開啟支援中心後，難以退出，或是退出畫面持續讀取中，無法顯示自己前往頁面的情況。對此，LINE官方也公布處理辦法，用戶將iOS版LINE應用程式升級到15.18.0版，即可解決。

Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！

今時今日運動相機還能如何進化？DJI 的答案是向手機廠取經，於是在新鮮出爐的 Osmo Action 6 上，我們看到了 1/1.1 吋方形感光器和 f/2.0-f/4.0 可變光圈鏡頭。

