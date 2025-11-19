Cloudflare服務異常致普發現金網站當機 數發部：未來將強化備援機制

受到國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務異常影響，普發現金網站自昨（18日）晚間7時28分起出現間歇性連線不穩定情形。（圖／翻攝自網站）

數位發展部今（19日）表示，受到國際CDN服務提供商Cloudflare全球性服務異常影響，普發現金網站自昨（18日）晚間7時28分起出現間歇性連線不穩定情形。經數發部與Cloudflare官方的密切合作與緊急處置，普發現金網站10000.gov.tw已於昨日晚間10時42分全面恢復正常服務，整體障礙時間約計3小時。

數發部今表示，感謝民眾在事件期間的耐心與理解，並強調民眾領取普發現金的權益未因本次技術事件受到任何影響。目前網站流量穩定，請符合資格的民眾多加利用線上申請服務，享受便捷流程。

針對這次全球性的異常事件，Cloudflare官方已說明，問題起因於系統底層配置更新時發生錯誤，導致部分服務癱瘓。數發部強調，當異常情況發生後，便立即啟動緊急應變機制，第一時間與Cloudflare官方建立專案聯繫管道，透過緊密合作與追蹤服務回復進度，以最快速度完成系統校驗與配置還原。

數發部說，在處理過程中，也同步確保普發現金網站資料與資安防護的完整性，後續將關注Cloudflare提出的完整分析報告，並據此強化政府應對類似國際服務中斷的備援機制，提升系統韌性。

而為了讓民眾能夠順利、安心地完成線上登記作業，數發部也將加強對普發現金網站的即時監測與流量管理，確保網站維持高度可用性及連線穩定。



