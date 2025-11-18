Cloudflare異常波及普發現金網站 數發部：不影響領取權益

網路公司Cloudflarer今（18）天晚間發生技術故障問題，導致全球大規模當機，其連鎖效應也影響到台灣政府的重要數位基礎設施。其中廣受民眾關注的普發現金網站（10000.gov.tw）也出現了連線不穩定或無法正常開啟的情況，數位發展部表示，不會影響民眾領取權益，請民眾保持耐心。

數發部指出，國際網路資安服務商Cloudflare發生服務異常狀況，影響部分政府重要網站運作，普發現金網站也出現連線不穩定或無法正常開啟，但不會影響民眾領取權益，民眾若遇網站連線不穩，可稍後再重新嘗試，或使用ATM領現方式。

數發部說明，今天晚間7時48分Cloudflare網站公告發生網路連線異常問題，導致全球使用Cloudflare網路資安服務的網站受到影響，數發部在第一時間與Cloudflare官方聯繫，雙方正密切合作，研擬並採取必要措施，加速恢復系統穩定運作。

數發部強調，目前普發現金網站因Cloudflare網路服務偶有中斷連線情形，但不會影響民眾領取權益，請民眾保持耐心，如遇網站連線不穩，可稍後再重新嘗試，或使用ATM領現方式領取。據了解，普發現金網站已於晚間10點多恢復。