Cloudflare系統崩潰 普發1萬網站.FB.IG也斷線
台北市 / 綜合報導
昨(18)日晚間，包括普發1萬及FB、IG等社群網站都出現當機狀況，原來是網路服務公司Cloudflare有一個自動生成的設定檔異常增大，才會導致系統崩潰。但因全球五分之一的網站都仰賴它的服務，才會造成全球災難。
想看看普發一萬的網頁，卻怎麼點也點不進去，從社群平台X到臉書IG，都冒出網路服務錯誤的訊息，甚至是CHATGPT也完全打不開，全球各大網站輪流癱瘓，原來是雲端服務公司，Cloudflare資料庫出包。
官方發聲明表示，有一個用於管理潛在威脅，自動生成的設定檔，檔案異常增大導致系統崩潰，才會釀成許多網站停擺，同時也強調沒有證據顯示，這與網路攻擊惡意活動有關，不過看在專家眼中，這樣當機災情並不常見。
資安專家劉彥伯說：「2020年的時候有發生過，基本上(這次)滿嚴重的，因為目前事實上全世界大概，可能有上萬家，比較大型的網站，都是用這個Cloudflare的，CDN(內容傳遞網路)服務。」
事實上Cloudflare提供的服務之一，就是「內容傳遞網路」的工作，像是X平台臉書這些大型網站，使用者若想要連接得更順暢，就得靠著Cloudflare，把網站內容快取，並分發到離使用者更近的伺服器，如此一來能減少延遲加快載入速度，但相反地若沒有Cloudflare，網站很容易無法存取載入失敗。
資安專家劉彥伯說：「Cloudflare它提供的服務，就很像是我在你家附近，設很多的分店，但是如果當這些分店，突然間都不能用，都關起來了，你要買這些東西，你要回到便利商店總公司去買，所以就會塞爆那個總公司。」
更何況Cloudflare基礎網路服務，覆蓋大約全球五分之一的網站，影響層面相當廣泛，只要單一環節失效，就會有大量服務連帶受影響，業者緊急道歉並修復，希望類似災情別重演。
