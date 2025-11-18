Yahoo Tech

Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

Eric Chan
Eric Chan
更新時間
Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。

黃金時段爆發 全球服務受阻

Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
廣告

根據 Cloudflare 官方狀態頁面的資訊，故障始於世界協調時間（UTC）11:48（即香港時間 19:48）。當時正值香港晚間黃金上網時段，許多用戶發現無法瀏覽網頁，瀏覽器頻繁彈出「500 Internal Server Error」（500 內部伺服器錯誤）或要求「Unblock challenges」的驗證畫面。

Cloudflare 隨後確認，其「全球網絡」（Global Network）正經歷內部服務效能下降（Internal Service Degradation），工程團隊隨即展開緊急調查。

受災範圍廣泛 從工作到娛樂全停擺

Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
Cloudflare 全球死機，X、Canva 等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了

由於 Cloudflare 為全球數百萬個網站提供內容傳遞網絡（CDN）及保安服務，此次故障的波及面極廣：

  • 社交與通訊：X 用戶無法刷新時間軸。

  • 生產力工具：Canva 用戶無法存取設計檔案，影響大量上班族與創作者。

  • 遊戲與娛樂：網上遊戲如《英雄聯盟》（League of Legends）有死機回報。

  • 監測工具：諷刺的是，當網民湧向 Downdetector 查詢災情時，發現該網站同樣依賴 Cloudflare 的防護機制，導致無法進入，頁面只能顯示錯誤訊息。

官方搶修中 服務陸續恢復

經過約半小時的搶修，Cloudflare 於香港時間 20:21 更新狀態，表示觀察到服務正在逐步恢復（Services recover），但部分用戶仍可能遇到較高的錯誤率。與此同時，Cloudflare 的客戶支援頁面（Support Portal）也報告了異常，顯示此次事故對其內部系統亦造成了衝擊，此次事件再次突顯了全球互聯網對單一基建供應商的高度依賴風險。

更多內容：

Cloudflare System Status

AWS 一家故障、萬家哀？CrowdStrike 之後，再顯網絡服務過度集中化的風險

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新

打開LINE都卡卡的！官方認了「1處出問題」：快點更新

通訊軟體LINE是不少台灣民眾習慣使用的APP，每天都會打開來聊天，但你有發現最近使用起來怪怪的嗎？LINE官方今（18）日公告，部分iPhone用戶在開啟支援中心時，一直無法順利顯示畫面，建議民眾更新到最新版本。

三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級

第一次用手機是什麼型號？大票網友「點名一手機」：傳說級

你還記得自己用的第一支手機是什麼型號嗎？隨著時代變遷，人手一支智慧型手機越來越普遍，有網友也忍不住好奇「大家第一次用手機是什麼型號？」掀起大票網友討論。

Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 9 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」　網友質疑造假

根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...

CTWANT ・ 1 天前
三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

三星Galaxy手機裝以間諜軟體? 外媒曝：「默認」安裝程式 幾乎無法刪除

[Newtalk新聞] 隨著科技發展不斷進步，民眾對於資訊安全的關注程度也日益提升，越來越多民眾將保護個人資安視為使用電子產品的優先事項。近期有外媒爆料稱，在中東地區販賣的部分三星產品中，裝有幾乎無法被刪除、持續蒐集用戶個人資訊的以色列間諜軟體「AppCloud」。雖然許多網友針對以色列間諜軟體可能造成的資安風險表示擔憂，但截至目前為止，三星仍尚未針對相關指控進行表態。 根據卡達媒體《半島電視台》報導，總部位於黎巴嫩首都貝魯特、長期關注西亞與北非地區數字安全的非政府組織「社群媒體交流會」( SMEX ) 近期再次三星的產品提出指控，認為該公司在旗下的 Galaxy A 系列與 M 系列手機中，預先裝有「AppCloud」這個以色列間諜軟件，且無法透過傳統方法禁用或解除安裝，對三星手機用戶的資訊安全造成巨大的威脅。不過這項報導尚未獲得證實。 報導稱，「AppCloud」是由以色列 IronSource 研發的手機 APP ，可用於下載其他存在於商店內的 APP 應用程式。然而，「AppCloud」卻在協助用戶下載 APP 的同時，暗中蒐集用戶的個人資料與偏好，對三星手機用戶的資訊安全造成

新頭殼 ・ 4 小時前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍

鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍

人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。

鏡報 ・ 14 小時前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」

華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。

Yahoo Tech ・ 1 天前
蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

蘋果不只秋季出新機？ 傳明年發表會改「一年兩次」

EBC東森新聞 ・ 7 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議

Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。

Yahoo Tech ・ 1 天前
濕冷轉乾冷！　最凍時間未到「這兩天」注意｜#鏡新聞

濕冷轉乾冷！　最凍時間未到「這兩天」注意｜#鏡新聞

更多天氣資訊，交給氣象主播王鈺婷。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 58 分鐘前

是德攜手聯發科　推進Pre-6G整合感測與通訊技術

（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。

中央社 ・ 1 天前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹通APP不好用 議員憂成錢坑

新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

中時新聞網 ・ 1 天前

高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器

高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的N

Cool3c ・ 18 小時前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善

蘋果迷 ・ 9 小時前

資安院：資安防護仍須強化　應透過弱點掃描強化管理

（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。

中央社 ・ 1 天前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線　立即塞爆網路

阿里巴巴AI助手「千問app」上線　立即塞爆網路

大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app

中廣新聞網 ・ 1 天前

三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能

三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年Android

Cool3c ・ 18 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻

歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻

普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！

中時新聞網 ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻

政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。

民視 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做

大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球　韓媒批判：與日本實力差距很大

WBC》韓國投手2戰多達23次四死球　韓媒批判：與日本實力差距很大

韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。

TSNA ・ 1 天前