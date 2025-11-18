Cloudflare 全球死機，X、Canva、ChatGPT等服務未能使用，回報死機的 downdetector 也 down 了
互聯網基礎設施巨頭 Cloudflare 於香港時間今晚（11 月 18 日）爆發嚴重故障，導致全球大量網站與應用程式無法連線。受影響名單包括社交平台 X（前稱 Twitter）、設計工具 Canva、甚至 AI 巨頭 OpenAI 等熱門服務。這場「數碼災難」最諷刺的一幕，莫過於專門用來回報死機狀況的網站 Downdetector，竟也因為使用 Cloudflare 的服務而跟隨「陪葬」，令用戶求助無門。
黃金時段爆發 全球服務受阻
根據 Cloudflare 官方狀態頁面的資訊，故障始於世界協調時間（UTC）11:48（即香港時間 19:48）。當時正值香港晚間黃金上網時段，許多用戶發現無法瀏覽網頁，瀏覽器頻繁彈出「500 Internal Server Error」（500 內部伺服器錯誤）或要求「Unblock challenges」的驗證畫面。
Cloudflare 隨後確認，其「全球網絡」（Global Network）正經歷內部服務效能下降（Internal Service Degradation），工程團隊隨即展開緊急調查。
受災範圍廣泛 從工作到娛樂全停擺
由於 Cloudflare 為全球數百萬個網站提供內容傳遞網絡（CDN）及保安服務，此次故障的波及面極廣：
社交與通訊：X 用戶無法刷新時間軸。
生產力工具：Canva 用戶無法存取設計檔案，影響大量上班族與創作者。
遊戲與娛樂：網上遊戲如《英雄聯盟》（League of Legends）有死機回報。
監測工具：諷刺的是，當網民湧向 Downdetector 查詢災情時，發現該網站同樣依賴 Cloudflare 的防護機制，導致無法進入，頁面只能顯示錯誤訊息。
官方搶修中 服務陸續恢復
經過約半小時的搶修，Cloudflare 於香港時間 20:21 更新狀態，表示觀察到服務正在逐步恢復（Services recover），但部分用戶仍可能遇到較高的錯誤率。與此同時，Cloudflare 的客戶支援頁面（Support Portal）也報告了異常，顯示此次事故對其內部系統亦造成了衝擊，此次事件再次突顯了全球互聯網對單一基建供應商的高度依賴風險。
